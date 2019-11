Poliisi: Huuhkajien noin 1  500 kannattajan kulkue Töölön jalkapallostadionille sujui rauhallisesti

Huuhkajien kannattajien kulkue sujui Helsingin poliisin mukaan rauhallisesti. Kulkueen Narinkkatorilta lähtenyt marssi kesti poliisin mukaan noin tunnin verran. Kulkue kulki Mannerheimintien kautta Töölön jalkapallostadionille, jossa Suomen jalkapallomaajoukkue kohtaa Liechtensteinin EM-karsintaottelussa.

Stadionille kulkue saapui hieman ennen iltakuutta.

Helsingin poliisi arvioi Twitterissä, että kulkueessa on noin 1 500 ihmistä.

Tunnelma vaikutti Helsingin poliisin ylikomisarion Seppo Kujalan mukaan torilla kulkueen lähdön hetkillä iloiselta.

– Varmastikin iloiselta ja odotetaan tällaista jännittävää ja iloista urheilutapahtumaa, niin poliisit kuin kaikki kannattajat ja katsojatkin, hän kertoo STT:lle.

Poliisi matkaa kulkueen mukana ja turvaa sen kulkemisen liikenteen seassa. Kujalan mukaan kulkueessa on niin paljon väkeä, että se pitää ohjata kulkemaan autoteitä pitkin. Keskustaan tuovat kaistat pyritään kuitenkin pitämään avoimena.

Fanien yhteenottoja ei ole odotettavissa

Erityisiä rauhattomuuksia poliisi ei odota.

– Jos ajattelee riskejä, on vastustajafaneja tai vieraskatsojia satakunta, jotka ovat enemmän kutsuvieraita. Tällaista vastakkainasettelua ei ole tiedossa, mitä joskus jalkapallossa on, Kujala kertoo.

– Kyllä tässä kaikki varmaan on iloisella mielellä pitämässä peukkua Suomen puolesta.

Kujala toivoo ilonpidon tapahtuvan sääntöjen puitteissa.

Poliisi odottaa kulkueen aiheuttavan liikennehäiriöitä sen reitillä ja reitin ympäristössä. Poliisi kehottaa tiedotteessa välttämään erityisesti Urheilukatua, jossa joudutaan rajoittamaan liikennettä ottelun vuoksi. Poliisi pyytää otteluvieraita myös välttämään oman auton käyttöä stadionin läheisyydessä.

Tiedotteessaan poliisi arvioi häiriöiden olevan ohitse pelin alkamiseen mennessä. Peli alkaa iltaseitsemältä.

Mantaa ei ole tehty kiipeilyä varten

Kujalan mukaan jää nähtäväksi, miten kansalaiset ottavat pelin julkisilla paikoilla vastaan ja millaiselta kaupungilla näyttää ottelun jälkimainingeissa.

– Hyvä kelihän nyt on. Muun muassa Kansalaistorilla on isot screenit, ja taitaa olla muuallakin päin Suomea tällaisia ulkoilmascreenejä, joista ottelua jännitetään. Tässä mielessä väkeä varmasti on liikkeellä.

Viime aikoina paljon puhuttaneesta Mantan patsaasta on jälleen noussut huoli Suomen karsintapelin yhteydessä. Patsas on kaupungin omaisuutta, ja vaikka poliisi yleisesti valvoo, ettei kenenkään omaisuutta tärvellä, ei poliisi voi Kujalan mukaan ryhtyä vartioimaan patsasta erikseen.

– Kaikille tiedoksi, että kuten on aiemmin tiedotettu, Manta ei kovin hyvässä kunnossa ole ja sitä ei ole tehty kiipeilyä varten, joten ottakaa tämä siellä huomioon, Kujala ohjeistaa.