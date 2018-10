Poliisi avasi uudelleen raiskaustutkinnan jalkapallotähti Cristiano Ronaldoa vastaan

Las Vegasin poliisi on avannut uudelleen jalkapallotähti Cristiano Ronaldoa koskevan raiskausepäilyn tutkinnan, kertoo USA Today. Yhdysvaltalainen entinen malli Kathryn Mayorga syyttää Ronaldoa raiskauksesta kesäkuussa 2009 hotellihuoneessa Las Vegasissa.

Poliisi on vahvistanut, että nainen teki asiasta rikosilmoituksen tuoreeltaan ja että lääkärit olivat tutkineet naisen. Mayorga kuitenkin kertoi lopulta suostuneensa pitämään raiskauksen salassa eikä nimennyt epäiltyä. Salassapidosta Ronaldo maksoi Mayorgalle 375 000 dollaria eli noin 323 000 euroa.

Viime kuussa Mayorga, 34, pyysi poliisia avaamaan tapauksen uudestaan. Mayorga edustajineen on jättänyt tapauksesta 32-sivuisen kantelun Nevadan tuomioistuimeen.

Ronaldo on kiistänyt raiskauksen. Ronaldon mukaan Mayorga oli sukupuoliyhteydessä vapaaehtoisesti.

– Tämä ei ole totta. Nämä ovat valeuutisia. Ihmiset mainostavat itseään mainitsemalla minun nimeni. Se on normaalia. He haluavat olla kuuluisia ja mainitsevat nimeni. Se on osa tätä työtä, Ronaldo kertoi videolla Instagramin live chatissa.

Portugalilainen Ronaldo, 33, on valittu viidesti maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi. Hän edustaa Italian Serie A:ssa pelaavaa torinolaisseura Juventusta.