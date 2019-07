Poliisi lopetti jalkapallotähti Neymarin raiskaussyytteen tutkinnan – todisteita ei löytynyt

Brasiliassa poliisi on lopettanut jalkapallotähti Neymariin kohdistuneiden raiskaussyytösten tutkinnan. Sao Paulon syyttäjänviraston mukaan tutkinta lopetetaan todisteiden puutteen takia.

Syyttäjät arvioivat poliisin päätöstä vielä 15 päivän ajan, jonka jälkeen tuomari tekee lopullisen päätöksen siitä, onko asiassa syytä edetä.

Tutkinta aloitettiin toukokuussa, kun brasilialainen Najila Trindade teki rikosilmoituksen ja kertoi Neymarin raiskanneen hänet pariisilaisessa hotellissa. Ranskalaisseura Paris Saint-Germainissa pelaava Neymar on kiistänyt syytökset jyrkästi.

Neymar ja Trindade olivat tutustuneet Instagramissa ja sopineet tapaamisesta. Neymar myöntää heidän käyneen treffeillä, mutta jalkapallotähden mukaan Trindade alkoi kiristää häntä, kun hän ei enää halunnut tavata naista uudelleen.

Trindade taas kertoo olleensa alun perin halukas seksiin Neymarin kanssa, mutta että tähti oli muuttunut aggressiiviseksi heidän tavatessaan hotellissa.

Kertomuksissa ristiriitaisuuksia

Useat asianajajat ovat jo vetäytyneet Trindaden palveluksesta, koska tämän kertomuksissa on ollut ristiriitaisuuksia. Trindade esimerkiksi teki alkuperäisen rikosilmoituksen fyysisestä väkivallasta, mutta sanoi myöhemmin Neymarin raiskanneen hänet. Trindade on myös kertonut videosta, joka todistaa hänen syytöksensä, mutta ei ole pystynyt näyttämään videota viranomaisille. Trindaden mukaan videon sisältänyt tabletti on varastettu hänen kotoaan, mutta poliisi ei löytänyt todisteita murtovarkaudesta.

Poliisi nostikin kunnianloukkaussyytteen Trindadea kohtaan sen jälkeen, kun tämä syytti poliisia lahjotuksi.

Neymar puolestaan joutui poliisitutkinnan kohteeksi, kun hän julkaisi sosiaalisessa mediassa viestinvaihtoaan Trindaden kanssa puolustaakseen itseään syytöksiltä. Neymar saattoi rikkoa lakia julkaistessaan viestejä ilman naisen suostumusta.

Tapauksesta syntyi Brasiliassa melkoinen julkisuusmylläkkä. Asiaa on pyöritelty lehtien otsikoissa viikkojen ajan, ja Trindade on myös antanut tv-haastatteluja.

Neymar loukkaantui maaottelussa kesäkuun alussa pian raiskaussyytösten tultua ilmi, ja kesä-heinäkuun Etelä-Amerikan mestaruusturnaus Copa America jäi häneltä väliin. Brasilia voitti mestaruuden ilman nimekkäintä tähteäänkin.