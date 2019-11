Poliisi otti kiinni savua ja soihtua käyttäneen henkilön Helsingin Kansalaistorin kisahumussa

Poliisi on ottanut illan jalkapallo-otteluhuuman yhteydessä Kansalaistorilta kiinni yhden ihmisen, kertoo Helsingin poliisi Twitterissä.

Kiinni otettu oli käyttänyt poliisin mukaan torilla savua ja soihtua, joiden käyttö on ollut kiellettyä. Poliisi muistuttaa tviitissään, että savut, soihdut sekä ilotulitteet ovat kiellettyjä tapahtumassa turvallisuussyistä.

Kansalaistorille on kerääntynyt sankoin joukoin ihmisiä seuraamaan Suomen jalkapallomaajoukkueen ja Liechtensteinin välistä EM-karsintaottelua. Töölön jalkapallostadionilla pelattava ottelu näytetään Kansalaistorilla isolta näytöltä.

Tampereen Keskustorilla tuhansia ihmisiä

Huuhkajien ottelua seurataan myös esimerkiksi Tampereen Keskustorilla, minne on poliisin arvion mukaan kerääntynyt noin 3 000–4 000 ihmistä.

Poliisin mukaan Keskustorin jalkapalloilta on sujunut rauhallisesti eikä kiinniottoihin ole ollut tarvetta.

– Ei ole minkäänmoisia häiriöitä tullut. Fiilikset ovat korkealla, kerrotaan Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta.

Ottelulähetystä seurataan myös Oulun Rotuaarin lavan näytöltä. Oulun poliisin mukaan ilmoituksia häiriöistä ei ole tullut. Poliisin arvion mukaan paikalla Rotuaarilla on ehkä 40 ihmistä.

– Rauhassahan nuo näyttävät tuossa seisoskelevan, kuvaillaan Oulun poliisin johtokeskuksesta.

Kulkue Töölön jalkapallostadionille sujui rauhallisesti

Huuhkajien kannattajien kulkue sujui Helsingin poliisin mukaan rauhallisesti. Kulkueen Narinkkatorilta lähtenyt marssi kesti poliisin mukaan noin tunnin verran. Kulkue kulki Mannerheimintien kautta Töölön jalkapallostadionille, jossa Suomen jalkapallomaajoukkue kohtaa Liechtensteinin EM-karsintaottelussa.

Stadionille kulkue saapui hieman ennen iltakuutta.

Helsingin poliisi arvioi Twitterissä, että kulkueessa on noin 1 500 ihmistä.

Tunnelma vaikutti Helsingin poliisin ylikomisarion Seppo Kujalan mukaan torilla kulkueen lähdön hetkillä iloiselta.

– Varmastikin iloiselta ja odotetaan tällaista jännittävää ja iloista urheilutapahtumaa, niin poliisit kuin kaikki kannattajat ja katsojatkin, hän kertoi STT:lle.

Fanien yhteenottoja ei ole odotettavissa

Erityisiä rauhattomuuksia poliisi ei odota.

– Jos ajattelee riskejä, on vastustajafaneja tai vieraskatsojia satakunta, jotka ovat enemmän kutsuvieraita. Tällaista vastakkainasettelua ei ole tiedossa, mitä joskus jalkapallossa on, Kujala kertoo.

– Kyllä tässä kaikki varmaan on iloisella mielellä pitämässä peukkua Suomen puolesta.

Kujala toivoo ilonpidon tapahtuvan sääntöjen puitteissa.

Mantaa ei ole tehty kiipeilyä varten

Kujalan mukaan jää nähtäväksi, miten kansalaiset ottavat pelin julkisilla paikoilla vastaan ja millaiselta kaupungilla näyttää ottelun jälkimainingeissa.

– Hyvä kelihän nyt on. Muun muassa Kansalaistorilla on isot screenit, ja taitaa olla muuallakin päin Suomea tällaisia ulkoilmascreenejä, joista ottelua jännitetään. Tässä mielessä väkeä varmasti on liikkeellä.

Viime aikoina paljon puhuttaneesta Mantan patsaasta on jälleen noussut huoli Suomen karsintapelin yhteydessä. Patsas on kaupungin omaisuutta, ja vaikka poliisi yleisesti valvoo, ettei kenenkään omaisuutta tärvellä, ei poliisi voi Kujalan mukaan ryhtyä vartioimaan patsasta erikseen.

– Kaikille tiedoksi, että kuten on aiemmin tiedotettu, Manta ei kovin hyvässä kunnossa ole ja sitä ei ole tehty kiipeilyä varten, joten ottakaa tämä siellä huomioon, Kujala ohjeistaa.