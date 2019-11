Polvivamma hidastaa tenniksen maailmanlistan entisen kärkinaisen paluuta

Belgialaisen tennispelaaja Kim Clijstersin paluu kilpakentille viivästyy. Vuoden 2012 Yhdysvaltain avoimiin uransa lopettanut Clijsters, 36, ilmoitti syyskuussa yrittävänsä paluuta kilpatennikseen. Maanantaina Clijsters kuitenkin kertoi Twitterissä, ettei paluu onnistu polvivamman takia vielä tammikuussa.

– Minun oli tehtävä päätös, että en pysty kilpailemaan tammikuussa. Polvivammani kuntoutus on kesken. Tämä on takaisku, mutta olen päättäväisesti palaamassa rakastamani pelin pariin. Kiitos tuestanne, Clijsters kirjoitti Twitterissä.

Clijsters on voittanut urallaan 41 kaksinpelin titteliä, joista neljä on tullut grand slam -turnauksista. Maailmanlistan kärkipaikkaa hän on pitänyt hallussaan 20 viikkoa.