Polvivammasta kuntoutuva Curry palaamassa NBA-kentille

Kahdesti NBA-koripallon parhaaksi pelaajaksi valittu Stephen Curry on toipumassa polvivammastaan. Hänen joukkueensa Golden State Warriors aikoo peluuttaa Curryä pudotuspelien seuraavassa ottelussa, jossa vastassa on New Orleans Pelicans.

– Olen hyvin hämmästynyt, jos Curry ei pelaa, Golden Staten päävalmentaja Steve Kerr sanoi ottelun aattona.

Curry loukkasi oikean polvensa 23. maaliskuuta. Sivusidevamma piti hänet sivussa runkosarjan lopun ja pudotuspelien avauskierroksen.

– Hänen terveytensä ei enää estä pelaamista. Jos lepuuttaisimme häntä varmuuden vuoksi vielä pitempään, pelirytmin löytämiseen menisi aikaa, Kerr sanoi.

Mestaruutta puolustava Golden State isännöi New Orleansia keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.