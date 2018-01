Poutala viides EM-tonnilla

Eilen hopeaa 500 metrillä luistellut Mika Poutala sijoittui viidenneksi pikaluistelun EM-kisojen 1 000 metrillä Venäjän Kolomnassa. Venäjän Pavel Kulizhnikov voitti ennen maanmiestään Denis Juskovia. Saksan Nico Ihle oli kolmas.

Poutala luisteli ajan 1.09,41, ja eroa voittajaan jäi 0,57 sekuntia. Pronssiin oli matkaa 0,46 sekuntia.

– Heti 200 metrin kohdalla huomasin parin (kultamitalisti Kulizhnikov) saaneen kovemman vauhdin ja itse poljin sitten kaarteessa vauhtia päästäkseni samaan kyytiin. Selkeästi jouduin tekemään liikaa duunia ja se kostautui lopussa. Toinen kierros oli aika hyytymistä, Poutala kommentoi tiedotteessa.

– Tänään huomasi päällä olleen treenijakson painavan. Jaloissa oli tänään muutakin kuin menohaluja.

– En minä hirveän pettynyt ole. Huippuvedolla ajattelin mitalin olleen mahdollinen ja niin se olisi ollutkin. Joka tapauksessa sellaista meininkiä kuin odotinkin.

Samuli Suomalainen oli 19:s ajalla 1.11,75. Eilen 500 metrillä kuudenneksi yltänyt Pekka Koskela ei osallistunut.

Elina Risku oli naisten 1 000 metrillä 16:s ajalla 1.21,13. Euroopan mestariksi luisteli Venäjän Jekaterina Shihova (1.15,34), ja hopeaa nappasi Itävallan eilinen 500 metrin voittaja Vanessa Herzog.

– Kropassa on ollut hyvä fiilis, mutta koko viikon on ollut pientä tekniikkaongelmaa. Potku on jäänyt vähän taakse. 500 metrillä satanen oli hyvä, vihdoin parempaa. Kierroksella tekniikkaongelma näkyi, 500 metrillä eilen 11:nneksi sijoittunut Risku totesi.

– Tänään hyydyin tosi paljon hyvän alun jälkeen. Rytmi katosi luistelusta. Kokonaisuuteen olen ihan ok tyytyväinen. Nyt ei herkistelty, haluan tekniikan eteenpäin.

Suomalaisia nähdään EM-jäällä vielä päätöspäivänä huomenna miesten joukkuesprintissä.

– Innolla odotan tätä kisaa. Veikkaan, että siellä on 4–5 tasavahvaa joukkuetta. Luulen, että meillä on mahdollisuudet mitaleille hyvinkin, Poutala ennakoi.