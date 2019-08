Professori näki läheltä, kuinka huippuvoimistelija kuoli anoreksiaan – nyt hän vaatii avointa puhetta urheilijoiden syömishäiriöistä ja nimeää riskilajit

Kun norjalainen liikuntalääketieteen professori Jorunn Sundgot-Borgen oli teini-ikäinen, hän sai harjoitella erään menestyneen voimistelijan kanssa samassa joukkueessa.

Kaikki joukkueen jäsenet ihailivat vanhempaa voimistelijaa, joka oli muun muassa voittanut Pohjoismaiden mestaruuden.

– Huomasimme, että valmentajamme piti tästä urheilijasta, koska hän menestyi ja teki mitä valmentajamme sanoi eli pudotti painoaan. Me muut emme pystyneet laihduttamaan, mutta hän onnistui siinä, Sundgot-Borgen kertoo.

Uransa lopettamisen jälkeen tuo sama voimistelija kuoli anoreksiaan eli laihuushäiriöön.

Kun Sundgot-Borgenille myöhemmin ehdotettiin urheilijoiden syömishäiriöiden tutkimista, tapaus muistui hänen mieleensä ja sai hänet kiinnostumaan aiheesta.

– Se on erityistä, että tunsi hänet ja tietää, että se olisi voitu ennaltaehkäistä.

Sundgot-Borgen vieraili torstaina Jyväskylässä Liikuntatieteen päivillä luennoimassa syömishäiriöistä erityisesti talviurheilussa. Luennollaan professori painotti, että tärkeintä on huomaaminen ajoissa.

Jos riskikäyttäytymiseen ei puututa, se voi tarttua erityisesti joukkueissa. Aluksi painoaan pudottavan urheilijan tulos yleensä paranee, ja sen huomaavat muutkin.

Jatkuessaan syömishäiriö kuitenkin laskee suorituskykyä.

– Tämä on urheiluvamma. Näitä urheilijoita ei saa jättää yksin, hän sanoi.

Nuoret urheilijat ovat Sundgot-Borgenin mukaan erityistä riskiryhmää, sillä heihin kohdistuu nykyään paineita ikään kuin tuplana. He kokevat samoja sosiaalisen median ja ulkonäkökeskeisen yhteiskunnan paineita kuin muut nuoret, mutta sen lisäksi heihin vaikuttavat myös lajin paineet.

Riskilajeja on Sundgot-Borgenin mukaan ainakin kolmentyyppisiä: kestävyyslajit kuten pyöräily ja hiihto, esiintymislajit kuten tanssi ja uimahyppy ja lajit, joissa urheilijat jaetaan painoluokkiin kuten nyrkkeily ja paini.

Professori on tutkinut syömishäiriökäyttäytymistä 1990-luvun alkupuolelta asti. Hänen mukaansa tilanne Pohjoismaissa on tuohon aikaan verrattuna nyt parempi, mutta kehitys on ollut hidasta.

– Aloitimme ennaltaehkäisevän työn heti, mutta 15–20 vuotta meni ilman, että tapahtui mitään, hän kertoo.

– Se ei mene niin, että pitää puheen ja se on siinä. Näitä asioita täytyy painottaa jatkuvasti.

Kehitys näkyy hänen mukaansa siinä, että nykyään urheilijat uskaltavat puhua aiheesta paremmin.

– Tiedon leviäminen ja median antama huomio tälle ovat auttaneet meitä olemaan avoimempia.

Seuraava askel olisi Sundgot-Borgenin mukaan käynnistää virallinen työ urheiluyläkouluissa ja urheilulukioissa.

Suomessa moni valmentaja tekee edelleen liian hätäisiä johtopäätöksiä urheilijan painosta, sanoo Sundgot-Borgenin luentoa seurannut ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm.

– Voi olla, että on urheilijoita, joiden paino on hieman liian suuri heidän lajilleen. Mutta pitää muistaa, että se ei koskaan ole heille terveysongelma, toisin kuin syömishäiriö, hän painottaa.

Fogelholm lähtisi ratkaisemaan mahdollisia urheilijan ravitsemusongelmia aina suorituskyky ja palautuminen edellä.

– Valmentaja ei saisi koskaan seurata ruokavaliota paino mielessä.