Pronssi-Iivo puntaroi MM-kisojen päätösmatkan ja Holmenkollenin maailmancupin välillä

– Siinä se pöydällä on. Ei ole tullut katsottua, onko se kirkastunut. Eilen ei ollut hirveästi luppoaikaa, Iivo Niskanen kertoo torstaiaamuna edellisiltana saamansa MM-pronssimitalin sijainnista.

Kuopiolaisen olemus ja ilme sen sijaan ovat hieman kirkastuneet sitten 15 kilometrin perinteisen kisan jälkeisten hetkien.

– Ei ole mitään jossittelua. Teimme kaiken, mikä pystyimme.

– Viestiä kohti. Nyt olen saanut syötyä ja nukuttua. Illalla on tarkoitus tehdä poikien kanssa suksilla pieni hölkkä. Paljon matalatehoista liikuntaa.

Niskanen ehti juhlia illan aikana MM-pronssiaan läheistensä, tuttavien ja koko Suomen joukkueen kanssa.

– Meni puolille öin. Toivottavasti koko joukkue saa Suomen ensimmäisestä mitalista tsemppiä. Kisoille on asetettu kovat tavoitteet. Ja nyt niitä (mitaleita) pitää tulla, mikäli tavoitteisiin aiotaan yltää, Niskanen tuumaa.

Miesten MM-viestipäivälle on ennustettu vesisadetta. Niskanen on ehtinyt kisojen alkusateessa jo testaamaan oman vesikelin parinsa.

– Suksitestiä ei tarvitse enää tehdä.

Päätöksensä MM-Seefeldin päätösetapille, miesten 50 kilometrin vapaalle yhteislähdölle, lähtemisestä Niskanen tekee viestin jälkeen. Puijolaista himottaisi hiihtää sama matka Holmenkollenilla 14. maaliskuuta.

– Jos arvokisakulta on, niin Kollen on äärettömän arvostettu kisa Norjassa ja koko cupissa. Itselleni se on kisa, jonka haluan vielä voittaa. Sen kanssa puntaroin.