Pudotuspelien maalikuningas pelaa jyväskyläläisseurassa ainakin Mestarien liigan karsinnan – Jatko selviää syksyllä

Futsal-joukkue Kampuksen Dynamo on tehnyt alkusyksyyn asti kestävän pelaajasopimuksen portugalilaisvahvistuksensa David Devignaud Parenten kanssa. Edelliskevään pudotuspeleissä loistanut Parente pelaa jyväskyläläisseurassa ainakin Uefan Mestarien liigan avauskierroksella Tallinnassa elokuun lopussa. Sopimuksen jatkoa punnitaan seuran tiedotteen mukaan turnauksen jälkeen.

Dynamon päävalmentaja Vasko Vujovic kehui portugalilaista vuolaasti.

– Olen tuntenut Davidin jo kauan. Hän on erinomainen valinta joukkueeseemme. Hänellä on luovuutta ja kokemusta. David on suuri pelaaja ja ihminen, Vujovic sanaili seuran tiedotteessa.

Parente oli itsekin tyytyväinen siihen, että hän voi jäädä vielä hetkeksi Jyväskylään.

– Kovalla työllä voimme menestyä molemmissa kilpailuissa (Mestarien liiga, Futsal-liiga). Se ei ole helppoa, ja molemmat kilpailut ovat kova haaste seurallemme. Mielestäni KaDy on kuitenkin Suomen kiistaton ykkösseura ja oikea lippulaiva Euroopan kentille, Parente totesi.

Parente saapui Dynamoon viime kevättalven siirtorajalla. Hän pelasi runkosarjan päätösottelussa ja tahkosi kaikki kymmenen pudotuspeliottelua tehden 10 maalia. Hän oli samalla pudotuspelien maalikuningas.

Parente, 32, teki Futsal-liigan ratkaisevassa kolmannessa finaalissa 5–1-maalin Leijona Futsalia vastaan. Kulmapotkukuviosta kaukaa lähtenyt tykki osui vasempaan takayläkulmaan. Se jäi Futsal-liigakauden viimeiseksi maaliksi.