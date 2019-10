Puhditon Bulls kärsi murskatappion kotiavauksessaan

Chicago Bullsin tavoite on pudotuspelipaikka ja Lauri Markkasen tavoite on nousta NBA-koripalloliigan tähdistöpeliin, mutta Bullsin kauden ensimmäinen kotipeli lauantaina oli pettymys. Vaisu Bulls hävisi 84–108 hallitsevalle NBA-mestarille Toronto Raptorsille, joka on pahoin heikentynyt mestaruusjuhlien jälkeen ykköstähti Kawhi Leonardin lähdettyä Los Angelesiin.

Markkanen jäi toisessa peräkkäisessä pelissä yhdeksään pisteeseen. Markkanen sai kymmenestä heitostaan sisään kolme ja keräsi lisäksi seitsemän levypalloa, kolme riistoa ja yhden syötön.

Kauden avauksessa Markkanen rynni korille Charlotte Hornetsin pienikokoista eturiviä vastaan, korvasi sillä yskähdelleen kaukoheittopelinsä ja sivusi yhden ottelun ennätystään 35 pisteellä. Kahdessa viime pelissä väylät korille ovat sulkeutuneet ja Markkasen heittokäsi on pysynyt jäässä. Kolmen pelin jälkeen Markkasen kolmen pisteen heittotarkkuus on 3/21 eli 14 prosenttia.

Bulls voitti viime kaudella vain yhdeksän kotiottelua, mikä oli seurahistorian heikoin lukema. Päävalmentaja Jim Boylen on korostanut kotipelien merkitystä, mutta Torontoa vastaan se ei tuonut tulosta.

– Sitä on painotettu valtavasti. Mutta ne ovat vain sanoja. Se pitää tehdä, Boylen sanoi NBC Sportsille.

Puolustustaidoistaan tunnetut pelaajat ovat Bullsin miehistössä kortilla, mutta Torontoa vastaan myös joukkueen hyökkäyspeli oli mudassa rämpimistä.

Bullsin pelaajista vain Wendell Carter Jr. (12) ja Zach LaVine (11) pääsivät yli kymmeneen pisteeseen, ja joukkueen pelitilanneheittotarkkuudeksi jäi 29,9 prosenttia. Lisäksi Bulls hävisi levypallot murskaavasti 45–59.

– Meidän täytyy oppia, että kun pallo ei mene sisään, meidän täytyy silti puolustaa. Ja kun pallo ei mene sisään, meidän täytyy liikuttaa sitä enemmän, ei vähemmän. Nämä ovat lauantain opit, Boylen sanoi Chicago Sun-Timesille.