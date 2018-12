Puhti-Veikosta Varsakunkku Kuopiossa

Sorsasalon Toto76-kierroksen päälähtö oli 10 000 euron ykköspalkinnolla ajettu Varsakunkku-finaali. Maalisuoralla keulassa juossut Tupla-Siro ja kärjen tuntumaan pujottelut Puhti-Veikko kamppailivat voitosta. Lopulta Jukka Torvisen ajama ja Aimo Vuorisalon valmentama Puhti-Veikko lipui varmasti edelle.

– Puhti-Veikko on hieno ja mukava ori. Se on kehittyvä ja mukava nuori hevonen. Se on ollut nyt paljon parempi kuin kesällä. Silloin sillä oli pieniä ongelmia, mutta tänään voitto tuli helposti, Aimo Vuorisalo kertoi.

Toto76-kierros käynnistyi suosikkivoitolla. Niko Jokela ajoi päättäväisesti Veli-Matti Kangasluoman valmentamalle Mysteeriolla, joka marssi johtohevosen rinnalta oikein selvään voittoon. Ohjastaja ja valmentaja olivat lähdön jälkeen sitä mieltä, että kriittisimmät hetket olivat alkumetreillä, jolloin hevonen on usein laukannut.

Caakao kiri tammalähdössä ohi keulasta sitkeän juoksun tehneen Memphis Minnien. Ari Moilanen käänsi Tanja Soukan valmennettavan maalisuoran alussa vapaalle radalle ja maisema vaihtui.

Jukka Torvinen ajoi toisen Toto76-voittonsa Arto Komulaisen valmentamalla E.V. Jorylla. Valjakko eteni alkumatkalla keulaan, mistä teki selvän eron vastustajiin lopussa.

Suomenhevosten kova volttilähtö oli yksi kierroksen herkkupaloista. Ravikuningas Costello lähti 20 metrin takamatkalta. Paalun Tee Wee Paroni haki nopeasti keulapaikan, minkä piti maaliin asti. Josveis kiri Costellon edellä toiseksi. Henri Bollström ajoi Pasi Haapasaaren valmentamaa hevosta.

Big Headache leiskautti hurjan loppukirin Kultadivisioonassa. T.Rex joutui käyttämään voimia keulapaikan hakemiseen, eikä pystynyt vastaamaan kotiradan ruunan hirmukiriin. Voitto oli Big Headachen ensimmäinen lauantain valtakunnan pelissä.

Iikka Nurmonen ajoi Timo Hulkkosen valmennettavaa. Päätöskohteessa Ville Mäkelän valmentama ja Ari Moilasen ajama Wilhelm Nash eteni voimalla keulan rinnalle ja viimeisellä takasuoralla keulaan, mistä piti niukkaan voittoon.