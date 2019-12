Pukilla paikkoja vaan ei maalia – Norwichille kitkerä kotitappio

Suomen jalkapallomaajoukkueen ja Englannin Valioliigan Norwichin hyökkääjätähti Teemu Pukki ei hyvistä paikoista huolimatta päässyt maalin makuun, kun Norwich kohtasi liigapelissä kotikentällään Wolverhamptonin. Todd Cantwell vei 17. minuutilla Norwichin johtoon, mutta toisella puoliajalla Wolverhampton marssi Romain Saissin ja Raul Jimenezin osumilla 2–1-voittoon.

Norwich vei avauspuoliajan laukaukset kohti maalia 6–1, ja jälleen kerran kärkkäästi vaaninut Pukki sai paikoista useammankin. Wolves-maalivahti Rui Patricio oli kuitenkin joka kerta Pukin riemun tiellä.

– (Viime lauantain 1–1-tasapelissä) Leicesteriä vastaan pelasimme huipputasolla ja tänään ensimmäinen puoliaika oli meiltä lähes täydellinen. Sen olisi pitänyt riittää voittoon, Norwichin valmentaja Daniel Farke manaili seuran Twitter-tilillä.

– Teemu olisi normaalisti tehnyt kolme tai neljä maalia, Farke totesi vielä.

Norwichilla on 18 liigapelistä 12 pistettä ja joukkue majailee Valioliigassa viimeistä edellisenä. Wolverhampton on sarjassa nyt kuudentena.

Uusilla luotseilla piisaa tehtävää

Jalkapallon Englannin Valioliigan kaksi tuoretta päävalmentajaa seurasivat sivusta, kun Everton ja Arsenal tahkosivat tapahtumaköyhän 0–0-tasapelin Valioliigan lauantain avauspelissä.

Mikel Arteta nimitettiin Arsenalin luotsiksi perjantaina ja Carlo Ancelotti pestattiin Evertoniin lauantaiaamuna. Tämän päivän pelissä joukkueita vetivät vielä väliaikaisvalmentajat Freddie Ljungberg (Arsenal) ja Duncan Ferguson (Everton), ja katsomossa Arteta ja Ancelotti näkivät kuinka vaisu syksy on vienyt itseluottamusta niin Evertonilta kuin Arsenaliltakin.

Evertonin Goodison Park -stadionilla nähtiin kaikkiaan kaksi laukausta kohti maalia, molemmat Arsenalilta. Lähimpänä oli Arsenalin kapteeni Pierre-Emerick Aubameyang, jonka yrityksen Everton-vahti Jordan Pickford torjui hienosti.

Arsenalille merkittävintä ottelussa taisi olla se, että oma maali pysyi puhtaana ensimmäisen kerran 15 otteluun. Tasapeli oli joukkueelle jo kahdeksas liigakauden 18 peliin, voittoja ja tappioita on molempia viisi. Everton puolestaan on koonnut 18 pelistään vain 19 pistettä, ja putoamisviiva on varsin lähellä.

Valioliigassa pelataan tänään vielä ottelut Bournemouth–Burnley, Aston Villa–Southampton, Brighton–Sheffield United, Newcastle–Crystal Palace, Norwich–Wolverhampton ja illan päättävä Manchester City–Leicester.