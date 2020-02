Pukille ja Norwichille ankea vierasreissu – suomalaistykki hukkaili paikkansa maalittomassa pelissä

Suomen maajoukkuehyökkääjän Teemu Pukin Norwich jäi 0–0-vierastasapeliin jalkapallon Englannin Valioliigassa Newcastlea vastaan lauantaina. Sarjassa viimeisenä olevan Norwichin ero viimeisen säilyjän paikalla olevaan Aston Villaan on kahdeksan pistettä.

Pukilla piisasi pelissä paikkoja, mutta kauden 12. liigamaali tyssäsi Newcastlen maalivahtiin Martin Dubravkaan, Newcastlen puolustukseen tai vetoihin ohi maalipuiden. Pukin tuhlailu ei jäänyt vierailla ainoaksi: Norwichilla oli peräti 19 laukausta ottelussa. Nollille joukkue kuitenkin jäi, jo kahdeksannen kerran tämän kauden vieraspeleissään.

– Täysi pettymys, koska hallitsimme peliä täysin. Tulos ei ole huono, mutta olemme pettyneempiä kuin iloisia. Lähes täydellinen esitys ansaitsisi kolme pistettä, Norwichin saksalaisvalmentaja Daniel Farke tuskaili BBC:lle.

– Pelaajat tekivät kaiken mitä pyydettiin, mutta haluamme heiltä enemmän armottomuutta viimeistelyssä.

Sarjakärki Liverpool puolestaan otti 24. voittonsa 25 liigapelistä tällä kaudella. Joukkueella on rasitteenaan vain yksi tasapeli, tappioita ei ole lainkaan. Tuorein voitto tuli 4–0-lukemin kotona Southamptonista vieraiden jäätyä täysin jalkoihin maalittoman avauspuoliajan jälkeen.

Sarjakakkonen Manchester City kohtaa sunnuntaina Tottenhamin, ja City lähtee tuohon otteluun 22 pisteen päässä Liverpoolista. Ero on suurin, mikä kärkijoukkueella on koskaan ollut Englannin pääsarjassa yhden pelipäivän päätteeksi. Liverpoolilla on enää 13 liigapeliä jäljellä, ja seuran ensimmäinen liigatitteli 30 vuoteen on jo melkeinpä molemmin käsin kiinni.

– Southamptonilla oli liikaakin laukauksia ja meidän oli muutettava kuvioita toiselle jaksolla. Se auttoi, ja kun pääsemme vauhtiin, sitä on vaikea pysäyttää, Liverpoolin valmentaja Jürgen Klopp kuvaili lauantaista voittoa BBC:lle sanoilla, jotka pätevät sarjan hallitsijan koko kauteen.