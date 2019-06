Pukille kärkikilpailija – Norwich hankki kaksinkertaisen MM-kävijän

Suomen maajoukkuehyökkääjä Teemu Pukin seura, jalkapallon Englannin Valioliigaan noussut Norwich toi Pukille seuraa kärkipäähän hankkimalla sveitsiläishyökkääjä Josip Drmicin. Saksalaisseura Mönchengladbachissa neljä viime kautta pelannut 26-vuotias Drmic teki Norwichin kanssa kolmen vuoden sopimuksen.

Aiemmin muun muassa Leverkusenia edustanut Drmic on viimeistellyt Saksan Bundesliigassa 31 maalia 107 pelissä. Sveitsin maajoukkueessa hänellä on 32 ottelua ja kymmenen maalia, ja tilillä on myös MM-lopputurnausmaali. MM-kisoissa mies nähtiin 2014 ja 2018.

– Nyt tulen Valioliigaan, ja saan haastetta maailman parhaassa liigassa. Maalinteko on työni, Drmic totesi Norwichin sivuilla.

Drmic on Norwichin toinen kesähankinta. Laitamies Patrick Roberts tuli lainasopimuksella Manchester Citystä.