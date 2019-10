Pukin Norwich lahjoitti pääministeri Rinteelle pelipaidan

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sai tiistaina mieluisan lahjan, kun hänelle saapui jalkapallon Englannin valioliigaseura Norwichin pelipaita. Rinne kertoo asiasta Twitter-tilillään.

– Kaikkea hyvää Suomelle vuoden 2020 EM-kisakarsintoihin, Norwich City toivotti viestissään.

Suomi kohtaa tänään miesten EM-karsintojen J-lohkossa Turussa Armenian. Lohkossa toisena oleva Suomi ottaisi voitolla askeleen kohti ensi vuoden EM-turnausta.

Valioliigaan viime kauden jälkeen noussut englantilainen pikkuseura Norwich on pompannut suomalaisjännärien suosikiksi maajoukkuehyökkääjä Teemu Pukin onnistumisten ansiosta. Pukki on tehnyt Norwichille kahdeksassa valioliigaottelussa kuusi maalia ja on huippusarjan maalipörssissä neljäntenä.