Pukin Norwich pulassa kotikentällään – tappio sinetöisi putoamisen Valioliigasta

Suomalaishyökkääjä Teemu Pukin edustama Norwich on kotikentällään 0–2-tappiolla West Hamille, kun ottelusta on pelattu ensimmäinen puoliaika.

Mikäli Norwich häviää pelinsä, sen putoaminen jalkapallon Englannin Valioliigasta varmistuu.

West Hamin avauspuoliajan hahmo oli Michail Antonio, joka on tehnyt lontoolaisten molemmat maalit. Ensimmäinen maali nähtiin 11. minuutilla, kun Antonio viimeisteli jalallaan kulmapotkun jälkeen.

Lisää kylmää vettä Norwichin niskaan tuli avauspuoliajan lisäajalla. Mark Noble antoi vapaapotkun, josta Antonio puski pallon verkon perukoille.

Pukki on Norwichin avauskokoonpanossa. Hän ei päässyt ensimmäisellä puoliajalla huippupaikoille.

Lauantain toisessa päiväpelissä Watford on kotikentällään 0–1-tappiolla Newcastlelle, kun takana on avauspuoliaika. Vieraiden maalin on tehnyt Dwight Gayle 23. minuutilla.

Valioliigassa pelataan myöhemmin lauantaina ottelut Liverpool–Burnley, Sheffield United–Chelsea ja Brighton–Manchester City.