Pukin ja Norwichin unelmasta tuli totta: "Paras kauteni ikinä"

Englannin itärannikolla Norfolkin kreivikunnassa juhlittiin erityisen täydellä riemulla myöhään lauantaina, eikä syyttä. Norwich Cityn paluu Englannin jalkapallon pääsarjaan Valioliigaan kolmen kakkostasolla vietetyn kauden jälkeen oli vihdoin varmistunut, kun kauden viimeistä edellisellä kierroksella kotipelissä kaatui Blackburn.

Norwichin Carrow Road -stadionin nurmella liehui voitonjuhlissa myös Suomen lippu. Eikä syyttä. "Kanarialintujen" nousulennon yksi takuumiehistä oli Suomen maajoukkuekärki Teemu Pukki, joka on takonut hurjat 28 maalia liigapeleissä. Melkoinen suoritus ilmaissiirrolla viime kesänä Tanskasta tulleelle pelaajalle.

– Ihmeellistä. Ei tätä pysty sanoin kuvaamaan, Pukki hehkutti seuran haastatteluvideolla Youtubessa.

– Pitkä taival, ja nyt unelmasta tuli totta.

Joukkuekaverit tekivät Pukin kaudesta helpon

Pukki myönsi, että ajatus noususta ei Norwichiin tullessa ollut mielessä.

– Ollakseni rehellinen, ei. Minulla ei ollut kovinkaan suuria odotuksia. Mutta pian kyllä huomasin, että potentiaalia joukkueessa piisaa. Emme aloittaneet kautta kovinkaan hyvin (kuudesta pelistä vain yksi voitto), mutta kun sitten alkoi kulkea, huomasi kyllä että on tämä melkoinen porukka.

– Ansaitsemme tämän, ihan täysin.

Seuran vuodesta 1935 lähtien kotinaan pitämää Carrow Roadia kiersi pelin jälkeen omien sanojensa mukaan "tosi väsynyt" Pukki, jota oli "vähän jännittänyt" ja joka "ei tiennyt kuinka juhlisi". Takana on paitsi menestyksekäs, myös rankka ja pitkä kausi.

– Paras kauteni ikinä, Pukki hymyili silti.

– Olen nauttinut täällä alusta alkaen. Oli niin helppo päästä sisään joukkueeseen. Kärkimiehenä työsi on tehdä maaleja, mutta et voi tehdä niitä ilman joukkuekavereitasi. He tekivät kaudestani helpon.

– En unohda tätä ikinä, se on varma.