Pukin maaliton kausi ja Norwichin alakulo jatkuivat – Manchester United voitti, vaikka Norwichin Krul torjui kaksi rangaistuspotkua

Teemu Pukin perättäisten maalittomien otteluiden sarja venähti viiteen jalkapallon Englannin Valioliigassa. Pukin edustama Norwich hävisi sunnuntaina kotikentällään Manchester Unitedille 1–3.

Koko Norwich on alakulossa, sillä joukkue on hävinnyt viidestä viime ottelustaan neljä ja pelannut kerran tasan. Maaleja Norwich on tehnyt samalla ajanjaksolla vain kaksi.

Myös joukkueen puolustus on ollut tuuliajolla, ja sunnuntaina Manchester United karkasi jo avausjaksolla kahden maalin päähän. Scott McTominay laukoi vieraat johtoon 21. peliminuutilla. Jatkoa seurasi puolen tunnin kohdalla, kun Marcus Rashford unohtui täysin yksin ja laukoi 0–2-lukemat.

Toisella puoliajalla Anthony Martial vei manchesteriläiset kolmen maalin karkumatkalle. Norwich sai pientä lohtua päätösminuuteilla, kun Onel Hernandez päätti nousunsa laukaukseen ja komeaan maaliin. Pukilla oli ottelussa yksi varsinainen maalipaikka, mutta ohjaus painui päätykatsomoon.

Ottelun erikoisuus oli, että Norwichin maalivahti Tim Krul torjui avausjaksolla kaksi rangaistuspotkua. Ensin epäonnistui Rashford kyseenalaisesti tuomitusta rangaistuspotkusta. Avauspuoliajan lopussa Krul torjui Martialin yrityksen.

Norwich on Valioliigassa viimeistä edeltävällä sijalla. Manchester United majailee seitsemäntenä.

Norwichia vaivaa loukkaantumissuma.

– Yleisesti ottaen pelaaminen on vaikeaa, kun kolme keskuspuolustajaa ei ole käytettävissä, Norwichin päävalmentaja Daniel Farke myönsi BBC:lle.

Liverpool kaatoi Tottenhamin

Muissa sunnuntain otteluissa Newcastle ja Wolverhampton pelasivat 1–1, Arsenal sekä Crystal Palace 2–2 ja Liverpool kukisti kotonaan Tottenhamin 2–1.

Valioliigan kärkijoukkue Liverpool jäi heti alussa takaa-ajajaksi Tottenhamia vastaan, kun Harry Kane puski maalikehikoista kimmonneen pallon avausminuutilla verkon perukoille.

Liverpool nousi 52. minuutilla rinnalle Jordan Hendersonin laukauksella ja meni 75. minuutilla ohi Mohamed Salahin rangaistuspotkulla.

– Mielestäni ansaitsimme voittomme. Tiesimme, että ottelusta tulee vaikea. Kun he tekivät maalin alle minuutin pelaamisen jälkeen, se teki asioista vaikeampia. Reagoimme ja jatkoimme paineen antamista, Liverpoolin keskuspuolustaja Virgil van Dijk sanoi.