Pukki jäi ilman maalia – Norwich nousi lopussa tasoihin

Hurjassa maalivireessä tällä kaudella ollut Teemu Pukki jäi ilman osumaa, kun Brentford ja Norwich tasasivat 1–1-tuloksella pisteet jalkapallon Englannin mestaruussarjassa.

Pukki on tehnyt tällä kaudella Norwichille Englannin mestaruussarjassa 15 osumaa ja on maalipörssin kärkisijoilla. Vain Aston Villan Tammy Abraham ja Sheffield Unitedin Billy Sharp ovat pystyneet tekemään Pukkia enemmän maaleja, sillä heillä on koossa 16 osumaa.

Tiistain ottelussa Brentfordin Julian Jeanvier vei kotijoukkueen johtoon 22. minuutilla. Norwichin tasoitus tuli 83. minuutilla, kun Timm Klose onnistui viimeistelyssä.

Norwich on sarjataulukossa toisena kahden pisteen päässä kärkijoukkue Leedsistä. Leed hävisi tiistaina vieraissa Nottinghamille 2–4. Aapo Halme istui koko ottelun Leedsin vaihtopenkillä.