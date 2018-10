Pukki laukoi Suomen villit voitonjuhlat käyntiin – jalkapallomaajoukkue kaatoi Viron päätöshetkien maalilla

Pitkään näytti siltä, että Tallinnaan todella runsaslukuisina saapuneet suomalaiskannattajat eivät pääse juhlimaan voittoa.

Lopulta ratkaisijaksi nousi – jälleen kerran – Teemu Pukki, joka laukoi Viron ja Suomen välisen jalkapallon Kansojen liigan ottelun ratkaisun ensimmäisellä lisäaikaminuutilla.

Osuma jäi ottelun ainoaksi, joten Suomen saldo Kansojen liigassa on kolme 1–0-voittoa ja C-divisioonan lohkonsa kärkipaikka.

Tallinaan oli saapunut jopa 3 000 suomalaiskannattajaa, jotka pitivät läpi ottelun mainiota meteliä. Pukin lauottua pallon sisään kannattajien edessä suomalaismeteli oli huumaava.

– Vetäisin vaan maalia kohti, ja upposi sisään. Sitten se paikka (suomalaiskannattajien pääty) "räjähti". Vähän jäi tuuletuskin puolitiehen, kun en oikein tiennyt, mitä tehdä. Oli euforinen tunne, Pukki kertasi osumaansa suu leveässä virneessä.

Kolme peliä, kolme maalia

Pukki on ollut joukkueelleen Kansojen liigassa kaikki kaikessa, sillä hän on tehnyt Suomen kaikki kolme maalia.

Hengähdystaukoa joukkue ei saa, sillä Suomi kohtaa maanantaina Tampereella Kreikan. Kyseessä on lohkon kärkikamppailu, sillä Kreikka on kuudessa pisteessä, Unkari kolmessa ja Viro nollilla.

– Tällä hetkellä on pieni puujalka ja väsy, sillä pelejä on ollut tarpeeksi. Pelaamisessamme on parannettavaa, Pukki myönsi.

Suomi piti Tallinnan lempeässä syysillassa vastustajaansa selvästi enemmän palloa ja painoi pelin väkisin Viron kenttäpuoliskolle. Siellä keinot näyttivät kuitenkin loppuvan virolaisessa puolustussumpussa.

Avauspuoliajan paras tekopaikka nähtiin runsaan puolen tunnin pelaamisen jälkeen, kun Joona Toivion vapaapotku osui Viron maalitolppaan.

Päävalmentaja Markku Kanerva toivoi ennen ottelua, että Suomi pystyisi jalostamaan pallonhallinnalla aiempia pelejä enemmän laatupaikkoja. Pallonhallinta oli lähes täysin Suomella, mutta huippupaikoille pääsy oli työn ja tuskan takana.

Turussa syyskuussa pelatussa ottelussa Viro prässäsi aktiivisesti ja korkealta, mutta Tallinnassa nähtiin pelitavaltaan erilainen ryhmä.

Kotijoukkue keskittyi lähes pelkästään puolustamaan tiiviisti ja olemaan vaarallinen erikoistilanteissaan. Vähiin jäivät sen huippupaikat.

Kaupungilla suomalaisjuhlat

Ottelun lopussa Suomi sai Viron päätyyn valtavan mylläkän, ja vaihdosta kentälle tullut Glen Kamara oli vähällä viedä vieraat johtoon. Viron Mihkel Aksalu venyi kuitenkin näyttävään torjuntaan.

Heti sen jälkeen Toivio oli vähällä tehdä osuman, mutta vasta Pukki käynnisti voitonjuhlat. Aivan päätössekunneilla Viro oli lähellä tasoitusta, mutta Suomi selvisi säikähdyksellä.

– Vaikka oli vaikeaa, uskoimme, että saamme kaivettua sieltä sen maalin. Toivottavasti kaupungilla on tänään kunnon juhlat, Pukki sanoi viitaten suomalaiskannattajiin.