Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen tulikuuma maalitykki Teemu Pukki kasvatti EM-karsintojen maalisaldonsa jo neljään, kun Kreikka kaatui Ratinassa 1–0.

Pukki pääsi asettelemaan palloa pilkulle, kun Dimitris Kourbelis kaatoi Glen Kamaran vaarattoman näköisessä tilanteessa toisen puoliajan alussa.

– Se oli joko Tim (Sparv) tai minä ja päätin ottaa pallon, Pukki kertoi.

Norwich-tykki ampui pallon varmasti oikeaan alanurkkaan, vaikka joutui odottelemaan pitkään kreikkalaisten protestointia ja maalivahti Vassilis Barkasin provosointia.

– Jotain se tuli siihen seisomaan ja sanoikin jotain, mutta käänsin selkäni, Pukki kertasi.

– Useimmat minun pilkut on menneet toiseen nurkkaan, ja ajattelin, että ne on skoutanneet sen. Laitoin sitten toiseen nurkkaan.

Pukki ei päässyt maalinsa lisäksi juurikaan vaarallisille paikoille, sillä kreikkalaiset puolustivat syvältä ja pitivät tilat puolustuslinjan selustassa vähissä.

– Aikamoista puolustustaistelua molemmilta. Ei kauheasti kyllä maalipaikoilla mässäilty, Pukki myönsi.

Suomen päävalmentaja Markku Kanerva vaihtoi Pukin kentältä viitisen minuuttia ennen loppua.

– Vähän väsähdin lopussa. Mutta tässä on nyt muutama päivä aikaa palautua, että jaksaa taas sunnuntaina Italiaa vastaan, Pukki totesi.

Hän ei vielä innostunut karsintatilanteesta, vaikka Suomi on neljällä voitolla viidestä pelannut itselleen kaikkien aikojen tilaisuuden edetä arvokisoihin.

– Ollaan puolessa välissä karsintoja, ei lähdetä keulimaan vielä.

"Ei näillä lanteilla ja polvilla hirveästi jorailla"

Joukkueen päävalmentaja Kanerva huokui ottelun jälkeen iloa ja yhtä lailla luottamusta. Iloa siitä, että hänen luotsaamansa Huuhkaja-ryhmä jatkaa voitosta voittoon, ja luottamusta siitä, että näin jatkuukin.

– Missäkö nyt ollaan? Karsintojen puolessa välissä, Kanerva myhäili takanaan torstai-illan riemukas voitto.

– Ja ihan hyvältä näyttää. Mutta ei tässä ehdi hetkeäkään hengähtää. Meillä on vaikeita pelejä edessä, Italia odottaa sunnuntaina ja sitten vielä kaksi vaikeaa vieraspeliä. Mutta hyvältä näyttää, joukkue on hyvässä liidossa ja osoitti taas taistelua, voitontahtoa ja loppuun asti pelaamista. Se on ollut meidän menestyksen takana, yhdessä tekemällä saadaan tulosta aikaan. Ja itseluottamus, se on erittäin korkealla.

Kreikan kaataminen oli kaikkea tuota, ja "pakan pysymistä kasassa" jälleen kerran. Jos jotain epämiellyttävää hakee, se lienee ollut kapteeni Tim Sparvin saama varoitus. Sen myötä Sparv on pelikieltoisena poissa sunnuntain Italia-kohtaamisesta.

– Kyllä meillä löytyy korvaajia (Sparvin tilalle), Kanerva totesi hyvinkin varman oloisena.

Johonkin raja menee vielä kuitenkin itseluottamuksen kanssa. Kanerva kävi Ratinan stadionin kaarteessa kiittämässä maajoukkueen ikiuskollisia kannattajia, mutta antoi tilanteen kuitenkin pelaajilleen, jotka hurraat ja kiitokset "ovat ansainneet, tuloksen päätekijöinä". Ja tanssimattakin voitonjuhlassa päävalmentajalta jäi, mutta ehkä vielä siihenkin ehtii...

– Ei näillä lanteilla ja polvilla hirveästi jorailla. Mutta katsotaan sitten, jos päästään itse unelmaan. Ehkä sieltä jotain voi irrota, unelmaa eli arvoturnauksen paikkaa jälleen lähempänä oleva Kanerva virnuili.

Hradecky rukoili ennen Pukin maalia:

.

Älä ammu sinne

.

Suomen maalivahti Lukas Hradecky venytti Kreikka-voiton myötä kotiotteluiden nollapeliputkensa jo viiteen karsintaotteluissa.

Kreikka laittoi Suomen ahdinkoon etenkin molempien puoliaikojen lopuilla. Hradecky myönsi, että alku oli Suomelta hieman kankea, mutta arvioi ottelun pysyneen koko ajan kontrollissa.

– Muutama vaarallinen kaukolaukaus oli, ja lopussa muutama keskitys, mutta ei sen enempää, Hradecky sanoi ottelun päätteeksi.

Leverkusenissa leipänsä tienaava Hradecky sanoi jännittäneensä ennen Pukin rangaistuspotkusta ampumaa voittomaalia.

– Toivoin ja rukoilin, että älä ammu sinne, minne normaalisti ammut (vasempaan alakulmaan). Kylmästi laittoi sisään ja sen jälkeen puolustettiin isolla sydämellä, Hradecky totesi Ylen haastattelussa.

Suomi joutui ottelussa ahtaammalle kuin monissa aikaisemmissa otteluissa, mutta Paulus Arajuuren ja Joona Toivion johtama puolustuslinja kesti myös Kreikan lopun vyörytyksen.

– Ne on pitkiä sekunteja, kun tietää voiton merkityksen, Arajuuri kuvaili.

– Tämän joukkueen taistelutahto on ihan uskomaton, joka äijä pistää itsensä likoon. Itselleni olen luvannut, että ikinä en jalkapallon takia itke, mutta tänään oli lähellä itkeä onnesta.

Arajuuri huudatti Ratinaa vartti ennen loppua katkaisemalla Kreikan vaarallisen vastahyökkäyksen ja tuuletti itsekin päälle.

– Nyt kun adrenaliini on laskenut, niin vähän jopa hävettää se tuuletus. Nähtävästi olin tyytyväinen omaan katkoon, Arajuuri naurahti.

Topparikolossi korosti, että sunnuntain Italian kaatoon lähdetään samanlaisella taistelulla.

– Italiakaan ei varmasti tule tänne ja kuvittele, että siitä tulee helppo ottelu.