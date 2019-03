Pukki metsästää maalia kovanaamojen puristuksessa

Teemu Pukki on viimeistellyt seurajoukkueessaan Norwichissa maaleja liukuhihnalta, mutta lauantaina häntä ja koko Suomen joukkuetta odottaa Italian Udinessa valtava haaste.

Suomi aloittaa jalkapallon miesten EM-karsinnat vieraspelillä Italiaa vastaan ja jatkaa karsintaurakkaansa kolme päivää myöhemmin Jerevanissa Armenia-ottelulla.

Pukkia odottaa yksi uransa suurimmista väännöistä. Italialla on panna kentälle Juventuksen kokenut, romuluinen ja väkivahva topparikaksikko Leonardo Bonucci–Giorgio Chiellini.

– Onhan siinä kaksi maailman parhaimpiin kuuluvaa topparia. Tulee vaikea iltapuhde, mutta luotan, että pystymme pari paikkaa luomaan, hyväntuulinen Pukki sanoi perjantaina joukkueen hotellilla.

Suomalaishyökkääjä myöntää, että vastassa on ennakkoon yksi tähänastisen uran pahimmista keskuspuolustuksista.

– Espanjalla oli Sergio Ramos ja Gerard Pique, aika saman kaliiberin jätkiä, Pukki muistuttaa.

Hän viittaa vuoden 2014 MM-kisojen karsintoihin, joissa Suomi venyi kivikovaa Espanjaa vastaan 1–1-vierastulokseen. Pukki teki tuolloin Suomen maalin, ja ottelua kutsutaan Gijonin ihmeeksi.

Suomi luottaa vastahyökkäyksiin

Italia on ollut viime vuosina pienessä käymistilassa ja jäi rannalle edellisistä MM-kisoista. Tasapeli lauantaina olisi Suomelta mainio suoritus, vaikkei sitä luultavasti Udinen ihmeeksi kutsuttaisikaan.

– Meidän täytyy lähteä puolustus ensin. Luulen, että pystymme ajoittain myös pitämään palloa. Vastahyökkäyksissämme meidän täytyy olla tosi hyvin hereillä, Pukki tiivistää.

Norwichissa Pukki on tehnyt tällä kaudella jo 24 osumaa ja johtaa sarjan maalipörssiä. Myös joukkueella on sujunut, sillä Norwich on vahvasti matkalla toiseksi korkeimmalta tasolta Valioliigaan.

– Luomme joka pelissä paljon paikkoja, joten on kiva pelata kärjessä. Nautin tosi paljon, Pukki sanoo seurajoukkuearjestaan.

Hän varmasti nauttii suuresti myös maajoukkueessa pelaamisesta, mutta Bonuccin ja Chiellinin puristuksessa olemista tuskin voi sanoa kaikkein mukavimmaksi kokemukseksi.

Ainakin Suomen itseluottamuksen pitäisi olla kunnossa, sillä joukkue voitti viime vuonna Kansojen liigan lohkonsa. Jos EM-paikka ei aukea karsinnoista, Suomi pääsee yrittämään kisalippua Kansojen liigan pudotuspeleistä.

Ihannetilanteesta Suomi ei Italia-kamppailuun lähde. Esimerkiksi Jere Uronen, Jukka Raitala, Jasse Tuominen ja Roman Eremenko ovat miehistöstä sivussa.

Kapteeni Tim Sparv kertoi perjantaina STT:lle, ettei pystynyt harjoittelemaan torstaina kunnolla selkävaivan takia.

Tuomisen loukkaantuminen tietää sitä, että Pukin kärkipari vaihtuu. Yksi todennäköisimmistä korvaajanimistä on kokenut Kasper Hämäläinen.

– Yhteispeli sujuu Kappen (Hämäläinen) kanssa hyvin. Olen tuntenut hänet alle 21-vuotiaiden kisoista saakka, Pukki sanoo viitaten vuoden 2009 nuorten EM-turnaukseen.

"Täytyy puolustaa pirun hyvin"

Päävalmentaja Markku Kanervalla riittää etenkin puolustajavalintojensa kanssa pohdittavaa.

– Meidän täytyy puolustaa pirun hyvin. Italia ottanee pallonhallinnan, Kanerva sanoo.

Kanervalla on suunnitelma, miten Italiaa vastaan tehdään maali.

– Kun Italiaa on haavoitettu, se on yleensä tapahtunut tilanteenvaihdoista. He pyrkivät prässäämään välittömästi pallonmenetyksen jälkeen. Jos siitä pääsee pois, tiloja löytyy, Kanerva uskoo.

Mikäli Suomi aikoo tehdä pelitilannemaalin, se vaatinee koko joukkueen yhteispeliä, älyä ja luultavasti nopeita jalkoja.