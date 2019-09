Pukki neljäntenä Euroopan suurliigojen maalipörssissä – edellä Chelsea-nuorukainen ja kaksi kokeneempaa eliittitykkiä

Suomen maajoukkuekärki Teemu Pukki jatkoi huimaa vauhtiaan jalkapallon Englannin Valioliigan alkukaudella, kun hän teki lauantaina maalin ja syötti toisen Norwichin yllättäessä Manchester Cityn 3–2. Pukki on tehnyt viidessä liigapelissä kuusi maalia, ja tulikuuma suomalainen on neljännellä sijalla Euroopan eliittisarjojen maalitilastossa.

Pukkia edellä ovat vain Valioliigan pörssikärkeen hattutempulla noussut nuori Chelsea-hyökkääjä Tammy Abraham, ja Abrahamin kanssa kärkisijaa jakava Manchester Cityn Sergio Agüero. He ovat tehneet viidessä ottelussa seitsemän maalia mieheen.

Seitsemässä osumassa on myös Saksan Bundesliigan Bayern Münchenin puolalaiskanuuna Robert Lewandowski. Euroopan muissa kärkiliigoissa maalikärjet ovat seuraavat: Ranskassa Lyonin Moussa Dembele ja Lillen Victor Osimhen (5 maalia), Espanjassa Villarrealin Gerard Moreno (5) ja Italiassa Sassuolon Domenico Berardi (5).

Euroopan ykkösmaalintekijän "Kultainen Kenkä" -palkinto on mennyt kymmenen viime kauden ajan kolmeen osoitteeseen. Lionel Messi on kuusinkertainen maalikuningas, Cristiano Ronaldolle kultakenkää on tuona aikana jaettu 2,5 kertaa ja Luis Suarezille 1,5 kertaa (Ronaldo ja Suarez jakoivat kuninkuuden kaudella 2013–14). Viimeisin kolmikon ulkopuolinen voittaja on Diego Forlan kaudelta 2008–09.

Pohjevamman kiusaama Barcelona-tähti Messi ei ole tällä kaudella pelannut vielä peliäkään. Ronaldo on tehnyt italialaisseura Juventukselle yhden maalin kolmessa pelissään, ja Barcelonan Suarez avasi kauden maalitilinsä kahdella osumalla lauantaina Barcan voittaessa Valencian 5–2.