Pukki osui jälleen, Huuhkajat tauolle johdossa

Suomi johtaa Liechtensteinia jalkapallon miesten EM-karsintapelissä 1–0, kun kamppailusta on takana avauspuoliaika. Huuhkajien maalin Vaduzissa pelattavassa ottelussa on tehnyt Teemu Pukki. Maali on Pukille jo kolmas kuluvissa karsinnoissa.

Osuma nähtiin 37. peliminuutilla, kun Robin Lod syötti pallonriiston jälkeen pallon maalin eteen Pukille, jolla oli helppo työ viimeistellä. Suomi hallitsi avauspuoliaikaa ja loi tekopaikkoja, mutta sitkeästi puolustanut Liechtenstein pystyi pitämään maalinsa melko pitkään puhtaana.

Suomen avauskokoonpanossa on kolme muutosta lauantain Bosnia-Hertsegovina-otteluun verrattuna. Lassi Lappalainen, Benjamin Källman sekä Jukka Raitala ovat nousseet avaukseen ja Simon Skrabb sekä Petteri Forsell pudonneet penkille. Lauantaina avauksessa ollut Albin Granlund on loukkaantumisen takia sivussa.

Markku Kanervan valmentama Suomi on kerännyt kolmesta ottelustaan yhteensä kuusi pistettä. Liechtensteinin pistesaldo näyttää nollaa.