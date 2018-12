Pukki pelasti jälleen lisäajalla voiton sarjakärki Norwichille

Norwichin suomalaishyökkääjä Teemu Pukin hurja maalivire jatkuu jalkapallon Englannin Mestaruussarjassa. Pukki iski 3–2-voittomaalin Boltonia vastaan lisäajan kolmannella minuutilla.

Kotkalaislähtöinen Pukki on ollut mahtivireessä siirryttyään täksi kaudeksi Norwichiin. Maajoukkueen ykköskärki on tehtaillut syyskauden 21 sarjaottelussa 12 maalia. Lukemalla hän on Mestaruussarjan maalintekijätilaston kolmannella sijalla.

Viime aikoina Pukki on kunnostautunut voittojen pelastajana "kanarialinnuille". Marraskuussa Pukki tehtaili voittomaalin sensaatiomaisesti ajassa 90+7, kun Norwich voitti Millwallin 4–3.

Norwich johtaa Mestaruussarjaa yhden pisteen erolla niskaan hengittävään Leedsiin. Kaksikko on hieman karussa, sillä kolmantena majaileva Derby on jäänyt Norwichista kuusi pistettä.