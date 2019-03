Pukki taas maalin makuun – Norwich taas sarjakärkeen

Suomen maajoukkuehyökkääjä Teemu Pukin maalirikas kausi jalkapallon Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla eli mestaruussarjassa sai jatkoa, kun hänen seuransa Norwich haki Millwallin kentältä 3–1-vierasvoiton. Pukki naulasi ottelun loppulukemat 79. minuutilla, osuma oli hänelle jo 24:s tällä liigakaudella.

Pukin vauhti on viimeisen puolentoista kuukauden aikana ollut huimaa: yhdeksän maalia kahdeksassa liigapelissä, ja ainoana maalittomana pelinä viime viikon Bristol City -kohtaaminen. Pukki on sarjan maalikärjessä, kahden maalin erolla Sheffield Unitedin Billy Sharpiin.

Kymmenestä viime pelistään vain yhden hävinnyt Norwich puolestaan on sarjakärjessä. Perjantaina 35. kierroksen pelinsä voittanut Leeds on kahden pisteen päässä, sunnuntaina Sheffieldin paikallispelissä Wednesdayn kohtaava Sheffield United on viisi pistettä Norwichin takana. Kaksi parasta nousee 46 kierroksen jälkeen Valioliigaan, sijoille 3–6 jääneet pelaavat pudotuspelit yhdestä pääsarjapaikasta.