Pukki tykittää maaleja, kerää kehuja ja kärkkyy Kuqin ennätystä

Teemu Pukin tämän kauden maalivire on ollut suomalaisittain lähes ainutlaatuinen. Pukki, 28, on viimeistellyt jalkapallon Englannin mestaruussarjassa Norwichille 18 osumaa ja taistelee maalipörssin voitosta.

Lukema on todella vakuuttava, sillä Englannin mestaruussarja on kovatasoinen liiga ja Pukilla on takanaan vasta 27 sarjaottelua.

Vain Sheffield Unitedin Billy Sharp ja Aston Villan Chelsea-laina Tammy Abraham ovat tehneet tällä kaudella Pukkia enemmän osumia Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Kummallakin on koossa 19 maalia.

Pukin tilastoja komistaa entisestään, että hänelle on kirjattu viisi maalisyöttöä. Suomalaishyökkääjä onkin hiljentänyt kriittiset äänenpainot, jotka eivät uskoneet hänen lyövän läpi Norwichissa. Osalla brittikatsojista oli muistissa Pukin pelaaminen skotlantilaisjätti Celticissä muutaman vuoden takaa. Tuo ajanjakso ei ollut suuri menestys.

– Uskomatonta. Hänellä oli vaikeaa eikä hänellä kulkenut Celticissä. Kun Norwich teki hänen kanssaan sopimuksen, sanoin olevani yllättynyt ja että taivas varjele heitä (Norwichia). Hän on todellakin todistanut minun olleen väärässä, entinen huippuhyökkääjä Chris Sutton sanoi hiljattain Norwich Evening News -lehdelle.

Sutton pelasi omalla urallaan sekä Norwichissa että Celticissä.

Onnistumisia heti alussa

Tanskalaisesta Bröndbystä ilmaissiirrolla Norwichiin tullut Pukki otti paikkansa uudessa seurassaan nopeasti ja iski itsensä monien kannattajien sydämiin. Hyvin sijoittuvana, maalipaikat haistavana ja teknisenä pelaajana Pukki on sopeutunut hyvin Norwichin pelityyliin.

– Heti alussa tuli onnistumisia, mikä ruokkii itseluottamusta, Pukki tiivisti STT:lle jo syksyllä.

Sen jälkeen onnistumisia on tullut roppakaupalla.

Ennen viime lauantaina pelattua kärkiottelua Leedsiä vastaan Pukki sai kehut vastustajajoukkueen maineikkaalta päävalmentajalta Marcelo Bielsalta.

– Hänellä on taitoja, jotka eivät ole tavallisia brittifutiksessa. Häntä on vaikea tehdä vaarattomaksi, hän käyttää vaistojaan, sijoittuu aina hyvin ja liikkuu paljon. Hän pelaa hyvin yksinkertaisesti, mutta on tehokas, Bielsa sanoi Leedsin Twitter-tilillä.

Pukki kiitti kehuista ja teki maalin Leedsin verkkoon, kun Norwich nappasi 3–1-vierasvoiton ja nousi sarjan kärkeen. Vaikka kautta on runsaasti jäljellä, Norwich taistelee tiukasti noususta Valioliigaan.

Viime aikoina pyöritys Pukin ympärillä on vain kiihtynyt. Esimerkiksi sarjan virallisella Twitter-tilillä julistettiin "maailman kuuluvan Teemu Pukille", Norwich esitti Twitterissä kysymyksen, onko Pukki "paras ilmaissiirto jalkapallohistoriassa" ja niin edelleen.

Kuqin maaliennätys haarukassa

Pukki saattaa nousta jo lähiaikoina Englannin mestaruussarjassa yhdellä kaudella eniten maaleja tehneeksi suomalaispelaajaksi.

Hän on enää yhden osuman päässä Shefki Kuqin kaudella 2004–2005 Ipswichin paidassa tekemästä suomalaisennätyksestä. Meriiteiltään Pukin ohi tosin menevät ainakin Mikael Forssellin 17 maalia Valioliigassa kaudella 2003–2004 ja Jari Litmasen 26 osumaa Hollannin liigassa kaudella 1993–1994.

Joka tapauksessa Pukki on nostanut itsensä asemaan, jossa harva suomalaishyökkääjä on ollut merkittävässä eurooppalaisessa jalkapallosarjassa. Myös maajoukkueessa on kulkenut, sillä Pukki teki syksyllä Kansojen liigassa kolme osumaa.

Seuraava mahdollisuus maalisaldon kasvattamiseen on sunnuntaina, kun Norwich isännöi Ipswichiä.