Pulkkanen golfasi neljänneksi Skotlannissa

Tapio Pulkkanen on sijoittunut neljänneksi Skotlannissa pelatussa golfin miesten Euroopan-kiertueen kilpailussa. Pulkkanen löi kuuluisalla St. Andrews Old Course -kentällä pelatulla päätöskierroksella kolme alle par -tuloksen 69. Hänen kokonaistuloksensa oli 276 lyöntiä eli 12 alle parin.

Kisan voitti Tanskan Lucas Bjerregaard tuloksella 273 (15 alle parin). Englantilaiset Tommy Fleetwood ja Tyrrell Hatton jakoivat kakkossijan tuloksella 274 (–14).

Mikko Ilonen jakoi 32. sijan tuloksellaan neljä alle par.