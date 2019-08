Puolivälieräsarja tänään katkolla Hippoksella, Lapua odottaa jo Kirittäriä välierissä – lukkari Mantsinen pääsi eroon kuittailusta lyömällä kunnarin

Jyväskylän Kirittärillä on mahdollisuus varmistaa tänään välieräpaikka Hippoksella pelattavassa kotiottelussa. Kirittäret johtaa puolivälieräsarjaa Hyvinkään Tahkoa vastaan voitoin 2-0.



Kirittäret toki lähti puolivälieriin päivänselvänä ennakkosuosikkina, joten kaksi tyylipuhdasta voittoa aiemmista kohtaamisista eivät ole isoja yllätyksiä. Viime sunnuntaina ensimmäisessä puolivälierässä Kirittäret voitti 2-0 (4-3, 13-0). Keskiviikkona jyväskyläläiset hakivat Hyvinkäältä toisen kiinnityksen kohti välieriä lukemilla 0-2 (1-11, 1-8). Numeroiden valossa Tahko on pysynyt siis Kirittärien kyydissä yhden jakson verran.



– Ensimmäisessä pelissä avausjakso ei ollut ihan parasta, mutta sitten ollaan oltu tosi hyviä. Kotiuttajilla on ollut ruuti kuivaa ja on saatu laajalti onnistumisia. Ollaan myös aloitettu jaksot aina vahvasti, mikä luo heti painetta vastustajan ulkokenttään, pohtii Kirittärien lukkari Mari Mantsinen.



Etenijäkuningatar Virpi Hukka on tuonut kahdessa puolivälierässä peräti 11 juoksua. Kotiutuslyönneistä ovat vastanneet etenkin Siri Eskola (8), Emma Sallinen (6) sekä Emma Körkkö (6). Yksi muistettavimmista suorituksista keskiviikon toisessa puolivälierässä oli yleensä pientä roolia sisäpelissä kantavan lukkari Mantsisen Superpesis-uran ensimmäinen kunnari. Hän löi myös yhden tavallisen ja toi kaksi juoksua.



Mantsinen ei komeaa lyöntisuoritustaan lähde sen suuremmin analysoimaan, mutta yhden ”taakan” se harteilta tiputti.



– On siitä jokunen vuosi tullut pelikavereilta kuittailua, kun ei ole yhtään löytyä kunnaria tilastoissa. Varmaan B-junnuissa viimeksi, jos silloinkaan, Mantsinen nauraa.



Vaikka Kirittäret on ollut kahdessa aiemmassa kohtaamisessa selvästi edellä, playoff-sarjan katkaiseminen on usein oma tehtävänsä. Tahko haluaa varmasti pitkittää kokonaisuutena jo onnistunutta kauttaan ja viedä puolivälieräsarjan vielä kotipeliin Hyvinkäälle.



– Pitää olla henkisesti valmiina ja pelata tilanne kerrallaan. Sillä tavalla varmasti hoidetaan homma, Mantsinen evästää.



Mikäli Kirittäret etenee välieriin, odottaa siellä Lapuan Virkiä. Runkosarjan voittaja Porin Pesäkarhut sekä Lapua nimittäin varmistivat paikkansa mitalipeleissä jo perjantai-iltana pelatuissa otteluissa.



Naisten Superpesiksen kolmas puolivälieräottelu: Kirittäret – Hyvinkään Tahko pelataan Hippoksella lauantaina 17.8. klo 16:00.