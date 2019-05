Putkirullaus on nyt suurta muotia, mutta mitä tutkimukset sanovat sen vaikutuksista?

Niitä on jokaisella kuntosalilla ja lukuisien urheilujoukkueiden harjoituksissa, niitä on kovina ja pehmeämpinä, kuvioituina ja sateenkaaren kaikissa väreissä. Siellä missä on urheilijoita ja kuntoilijoita, on nykyisin myös putkirullia tai englanniksi foam rollereita.

Melkein jokaisella kuntosalilla näkee nykyisin ihmisiä nykyttämässä itseään näiden itsehoitolaitteiden päällä. Mediassa toistellaan putkirullauksen hyötyjä: palautumisen nopeuttaminen, lihasjumien ja -kireyksien laukaiseminen, liikkuvuuden parantaminen.

Mutta mitä putkirullauksen vaikutuksista oikeastaan tiedetään?

– Sanoisin että se ei ole läheskään niin hyvää kuin ihmiset ajattelevat. Siitä on paljon lupauksia, jotka eivät perustu mihinkään, Suomen olympiakomitean vastuufysioterapeutti Vesa Kuparinen sanoo.

Huhtikuun alussa ilmestyi Frontiers in Physiology -lehdessä metatutkimus, joka summasi yhteen sen mitä putkirullauksesta tutkitusti tiedetään. Tulos: Putkirullauksen vaikutukset suorituskykyyn ja palautumiseen ovat vähäisiä ja osin mitättömiä, mutta ne voivat olla joissakin tilanteissa oleellisia.

Tutkijat kuitenkin muistuttivat, että tutkimusten otoskoot ovat pieniä ja tutkimusmenetelmät vaihtelevat laajasti.

– Vaikuttavat mekanismit ovat epäselviä ja vaikutukset osin ristiriitaisia, tutkijat kirjoittivat.

"Plasebo on yksi tärkeimmistä työkaluista!"

Vesa Kuparisen työssä huippu-urheilijoiden parissa putkirullaus on marginaalinen asia.

– Itse ajattelen putkirullauksesta, että se on better than nothing (parempi kuin ei mitään). Siitä on tutkimustuloksia, joissa sitä on verrattu siihen, ettei tehdä mitään. Mutta kun verrataan putkirullausta johonkin toiseen metodiin, se ei koskaan voita. On joitakin asioita, joissa voidaan saada tietty lisäarvo, mutta en käytä sitä urheilijoiden kanssa päivittäin.

Kuparisen mielestä putkirullauksella voi olla kolme hyötyä. Sen avulla voidaan hetkellisesti parantaa hiukan liikkuvuutta, se voi innostaa lapset tekemään lihashuoltoa, kun mukana on väline, ja putkirullauksessa käytettävät asennot voivat toimia harjoittelun monipuolistajina.

Tuoreessa metatutkimuksessakin muistetaan, että on myös epäselvää, mihin rullauksen mahdolliset vaikutukset perustuvat. Niinpä tutkijatkin nostavat esiin sen, että kyse voi olla plasebo-vaikutuksesta.

– Se on hyvin todennäköistäkin, Kuparinen sanoo.

– Uskon myös, että vaikutus on pikemminkin kemiallista ja sentraalista kuin se, että avattaisiin paikallisesti jokin jumi. Vaikutus voi liittyä siihen, että tuotetaan tulehdusreaktio ja tuotetaan kipua.

Jos vaikutus on pelkkää plaseboa, onko sen käyttö perusteltua urheilussa?

– Aivan ehdottomasti on. Plasebo on yksi tärkeimmistä työkaluista! Ainakin se on parempi kuin nosebo, Kuparinen nauraa.

Mitä Olympiakomitean vastuufysioterapeutti sanoisi kuntosalilla lihaksiaan rullaileville kuntoilijoille?

– Se on parempi kuin ei mitään. Oleellista on, että tekee jotain ennen harjoitusta. Vain sellainen tekeminen toimii, joka myös toteutetaan. Toivoisin vain, ettei luulla että putkirullaus on autuaaksi tekevä. Olen monipuolisen liikekulttuurin kannattaja, Kuparinen vastaa.