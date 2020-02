Putoamisuhka ei pelota Norwichissa – fanit uusineet jo yli 20  000 kausikorttia

Teemu Pukin seura Norwich on jumittunut jalkapallon Englannin Valioliigan viimeiselle sijalle, ja paluu yhden pääsarjakauden jälkeen alemmalle tasolle eli mestaruussarjaan vaikuttaa koko ajan todennäköisemmältä. Seuran faneilla kuitenkin piisaa uskollisuutta, sillä seura kertoi torstaina saaneensa kausikorteille uusinnat ensi kaudeksi yli 20 000 kannattajalta.

Norwich on seitsemän pisteen päässä viimeisen säilyjän paikalla majailevasta Aston Villasta, kun liigassa on pelaamatta 11 kierrosta. Seuraava mahdollisuus tilanteen kohentamiseen tulee myöhään perjantaina, kun Norwich isännöi sarjassa kolmantena olevaa Leicesteriä.

Norwichin fanit ovat osoittaneet uskoaan turhauttavastikin sujuneesta kaudesta huolimatta, sillä paikallislehti Norwich Evening Newsin mukaan seuran Carrow Road -stadionin täyttöaste on tällä kaudella ollut 99,2 prosenttia. Vain neljällä valioliigaseuralla prosentti on korkeampi. Katsojakeskiarvo Norwichilla on yli 27 000.