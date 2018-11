Pyöreitä täyttävä Jyväskylän Valo maistoi matkan varrella huippu-urheilua ja palasi sitten työväen liikuttajaksi

Voimistelu- ja Urheiluseura Tikan Valo perustettiin 28. marraskuuta vuonna 1948. Keljon Tikkaan oli alkanut nousta omakotitaloja jo vuonna 1944 ja asukkaille tarvittiin seura urheiluharrastusta varten.

Alkuvuosina Valossa harrastettiin hiihtoa, juoksua, naisvoimistelua ja painia. Valoa edustanut Olavi Lindell voitti 73 kilon sarjassa TUL:n juniorimestaruuden vuosina 1954 ja 1956. Yrjö Mäkinen oli toinen Valon painilahjakkuus, mutta hän tuli tunnetuksi osaavana painituomarina.

Valossa harrastettiin myös uintia ja yleisurheilua. Lentopallosta ja pesäpallosta tuli seuran suosituimmat lajit 1960-luvulla. Näissä kahdessa lajissa seura kurkotteli myös kansallista huippua.

Lentopallon harrastaminen muuttui kalliimmaksi vuonna 1966, kun laji patisteltiin ulkokentiltä sisälajiksi. Tuohon aikaan riittävän korkeita saleja ei ollut riittävästi ja salivuokriin hupeni rahaa. Lentopallosta tuli Valon päälaji 1970-luvulla ja huippu-urheilua 1997, kun Valon naiset nousivat naisten lentopallon toiseksi korkeimmalle sarjatasolle. Palokan Pyry luovutti naisten supersarjan paikkansa Valolle, joka otti sen ilolla vastaan, mutta samalla joukkueen vuosibudjetti kasvoi 100 000 markaksi. Se oli iso summa seuralle, joka oli tottunut järjestämään pienimuotoisempaa sarjatoimintaa.

Teuvo Virtanen valmensi Valon naisia ensimmäisen kauden supersarjassa. Sitten vetovastuun ottivat Kari Loukiainen ja Maarit Tähtinen. Valon naisten joukkueessa pelasivat mm. Emilia ja Erika Nyström, jotka sittemmin kunnostautuivat beac volleyn kansainvälisillä kentillä. Valon naiset pelasivat supersarjaa Kuokkalan Graniitissa.

Toisen kerran huippu-urheilun kustannukset löivät valolaiset ällikällä vuonna 2009. Valon naisten joukkue oli noussut pesäpallon supersarjaan kesällä 2009. Koska naisten supersarjan vaatimuksena oli hiekkatekonurmi, piti Yrttisuolle saada sellainen suveksi 2010. Talkoita ja takauksia vaadittiin, että 120 000 euroa maksanut pelialusta saatiin aikaiseksi. Valon naiset esiintyivät naisten pesäpallon korkeimmalla sarjatasolla vain kauden 2010.

Eino Nykänen on kirjoittanut kansien väliin tapahtumia ja tarinoita Valon vuosilta. Kotipesä Valossa -kirja julkaistaan Valon 70-vuotisjuhlissa lauantaina. Naisten lentopallon ja pesäpallon huippuvuodet kerrotaan kirjan sivuilla, joita opuksessa on yhteensä yli 200.

Valolaisia on luonnehdittu yhdeksi suureksi perheeksi. Työväen liikuttajana aloittanut kyläseura on palannut toiminnassaan juurilleen. Työväen urheiluliikkeen tärkein tehtävä on jäseniensä liikuttaminen ja Valossa se tarkoittaa ruohonjuuritason amatööriurheilua. Naiset pelaavat nykyisin pesäpalloa maakuntasarjassa ja miehet piirisarjassa. Salibandya naiset harrastavat nelosdivarissa, kun lentopalloa pelataan harrastetasolla. Valon tuorein laji on petankki.

"Seuramme pyrkimyksenä on järjestää mahdollisuus liikkumiseen niin ettei ihmisten taloudellinen tilanne ole esteenä liikkumiselle, erityisesti lapsille ja nuorille". Näin Valon nykyistä toimintaa luonnehditaan seuran verkkosivulla.

Valon pitkäaikainen seuratoimija Antero Raatikainen kiteyttää Valon nykyisen toiminta-ajatuksen Nykäsen kirjassa seuraavasti:

"Haluaisin olla iloinen siitä, että ollaan palaamassa vanhaan Valoon, että ihmiset käyvät pilvin pimein ilman että heiltä odotetaan mitään. Se on sitä ruohonjuuritason liikuntaa."

Tikan Valo muutti nimensä Jyväskylän Valoksi vuonna 1971. Seuran 70-vuotisjuhlat järjestetään Aalto-salilla 24.11. Juhlaseminaarissa ovat puhujina Kimmo Suomi ja Hannu Kiminkinen.