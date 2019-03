Pystyammunta pudotti Mäkäräisen mitaleilta

Kaisa Mäkäräisen viimeinen MM-startti Östersundissa sunnuntaina oli kuin hänen koko kautensa pienoiskoossa. Hän selvitti 12,5 kilometrin yhteislähdön kolme ampumapaikkaa hyvin, mutta romahti mitalitaistelusta toisella pystypaikalla. Mäkäräinen ampui neljä sakkoa ja sijoittui 23:nneksi.

– Se on ollut sellaista koko kauden ja näissäkin kisoissa. Välillä osuu, välillä ei. Viimeisessä pystyssä oli vaikeat olosuhteet. Jouduin koville ladulla ja olin ihan puhki kun tulin pystyammuntaan. En vain saanut hommaa kasaan, Mäkäräinen selvitti.

Mitalitaisto kävi siinä vaiheessa kuumimmillaan ja Mäkäräinen oli mukana kärkikahinassa. Hän kiisti hermoilleensa viimeisessä ammunnassa.

– Ei, kyllä se oli vain fyysisesti niin vaikea paikka. Ihan rauhallisin mielin tulin ampumaan. Ajattelin, että kaikki on vielä mahdollista. Siellä oli tyttöjä, jotka hallitsivat vaikeat olosuhteet, mutta minä en ole täällä niitä hallinnut, Mäkäräinen myönsi.

Dorothea Wierer voitti kilpailun, vaikka ampuikin viimeiseltä paikalta kaksi sakkoa. Italialainen oli hankkinut jo niin suuren johdon aikaisempien paikkojen puhtaalla ammunnallaan, että pääsi sakkorinkien jälkeen viimeiselle lenkille varmistelemaan voittoaan. Hänellä oli varaa tuuletella uransa ensimmäisen maailmanmestaruuden kunniaksi jo loppusuoralla.

Venäjän Jekaterina Jurlova-Percht otti hopeaa ja Saksan Denise Herrmann pronssia. Östersundin kisapäiville tyypilliseen tapaan sunnuntaina tuuli ja tuiskutti. Pikamatkan maailmanmestari Anastasia Kuzmina epäonnistui vaikeissa olosuhteissa. Slovakialainen ampui kymmenen sakkoa ja oli kolmanneksi viimeinen 30 kilpailijan joukosta.

Mäkäräinen tunsi olonsa vahvaksi ennen päätöskisaa, vaikka hänellä oli takanaan jo viisi kisaa ennen sunnuntaita.

– Fyysisesti oli hyvä olo ja hiihto oli jaksavaa, mutta minulla ei varmasti ollut kisan liukkain suksi. Hiihdimme Herrmannin kanssa, ja kyllä hän pääsi paljon helpommalla, Mäkäräinen kertoi.

– Olin tiukoilla molempiin pystyihin tultaessa. En ole saanut tuollaista olosuhdetta haltuun pystystä ikinä. Se on ollut sellaista tuulilottoa. Välillä olen osunut, ja useimmiten en. Niin se on ollut harjoituksissakin. Kyllä minä olen Kontiolahdella aika paljon peltiä kolistellut kun on ollut tällaisia kelejä.

Mäkäräisen mukaan lumisade ei vaikeuttanut näkyvyyttä niin paljon kuin takaa-ajossa. Ladulle satanut uusi lumi hidasti kuitenkin melkoisesti hiihtämistä.

Mäkäräinen myönsi pettyneensä MM-kisaesityksiinsä.

– En pysty tiivistämään omia tuntemuksiani yhteen lauseeseen. Tällaista se on ollut koko talven ajan ja oikeastaan koko minun urani ajan.

Mäkäräinen tiesi hyvin kotikatsomoiden mitaliodotukset. Hän sanoi itsekin uskoneensa menetysmahdollisuuksiinsa.

– On paljon helpompi odottaa kuin tehdä tuloksia. Tiesin itsekin, että minulla on mahdollisuuksia, hiihtovauhti on ihan riittävä. Sukset eivät ole olleet ihan parhaat mahdolliset näissä kisoissa, mutta sprintissä oli kaikki mahdollista. Se jäi parhaaksi kisaksi täällä.

Mäkäräinen sijoittui pikamatkalla 12:nneksi. Hän kaatui toisella hiihtolenkillä ja putosi mitalikamppailusta ammuttuaan sen jälkeen pystypaikalta kaksi sakkoa.

– MM-kisoissa kaikkien osa-alueiden pitää olla kunnossa. Vaaditaan ampumanopeutta, tarkkuutta, fyysistä kuntoa ja kalustoa, hän ynnäsi.

Mäkäräinen hiljeni usean sekunnin ajaksi, kun häneltä kysyttiin, mitä hän haluaisi sanoa suomalaisille penkkiurheilijoille.

– Enpä tiedä, tervetuloa seuraamaan harjoituksia. Tuntuu, että aina ei muisteta sitä työmäärää, jonka kaikki täällä olevat urheilijat ovat tehneet. Ne, jotka ovat ensimmäisiä, ja ne, jotka ovat viimeisiä. Siinä on niin paljon työtä takana.

– Pahoillani olen. Kyllä se sille vähän tuntuu, Mäkäräinen tuumasi.