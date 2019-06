Pystyisitkö sinä tähän? Laukaalaismies osallistuu jo 60. kertaa peräkkäin Jukolan viestiin – edes tyttären synnytys tai jalkaleikkaukset eivät ole estäneet reissua

Lattialle on leviteltynä vieri viereen monen neliömetrin verran Jukolan viestien käsioppaita. Sohvalla ja nojatuolilla on nahkalaukut täynnä lehtileikkeitä, vihkoja ja muita papereita. Samanlaisia papereita on myös yllättäen pullollaan jättimäinen lipasto vessassa. Ja varasto.

Seppo Tammela kutsuu kaikkea sitä aineistoksi.

Sitä on todella kertynytkin, sillä 75-vuotias supermies suuntaa viikonloppuna jo 60:nteen Jukolan viestiinsä.

– Olen ollut vähän sellainen arkistoilija, laukaalainen Tammela kuittaa vaatimattomasti.

Tammela on tällä hetkellä raumalaisen Pekka Nurmen kanssa ainoa henkilö, joka on osallistunut 59 kertaa Jukolan viestiin. Kummankin kisaputki sattuu vieläpä olemaan katkeamaton.

Pari kertaa on ollut lähellä, että Tammelakin olisi joutunut jättämään reissun tekemättä. 2009 hänen tyttärensä oli ollut raskautensa loppuvaiheessa, mutta tueksi lähtemisestä Tammela selvisi puhumalla. Viime vuonna hän taas loukkasi jalkansa Kouvolan Rastin järjestämällä keskimatkalla pari viikkoa ennen Jukolan viestiä.

– Kun Jukolan viesti tuli Hollolaan, minulle tarjottiin 15-kilometristä ankkuriosuutta. Sanoin, että ei se oikein käy, Tammela muistelee.

Silti putki on katkeamaton. Saavutuksesta tekee entistäkin vaikuttavamman se, että Tammelan akillesjänteet on leikattu kahdesti. Leikkauksetkin Tammela taktikoi joulukuuksi, että jalat ehtisivät juoksukuntoon Jukolan viestiin.

– Sen jälkeen kun ne oli leikattu, moni keskisuomalainen suunnistaja kysyi minulta, miten pärjäsin akillesjänteiden kanssa. Kenkään laitettiin 5–6-millinen kumi alle, mikä nosti akillesjännettä. Sillä otettiin kipua pois. Aluksin kun juoksin Puijonrinteellä, piti astua jaloilla eri tavalla, olivat niin kipeät.

Tammela tunnetaan suunnistuspiireissä myös yhtenä seitsemästä Tammelan veljeksestä, jotka kiersivät Jukolan viestejä joukkueena aina Killerin Jukolaan 1997 asti.

Nimenomaan veljestensä suostuttelemana Seppo Tammela suunnistuksen aloittikin.

– Minulle sanottiin 13-vuotiaana, että sinunkin pitäisi Seppo jo ruveta suunnistamaan. Minulle se kävi. Saimme kauppiaalta valkoisia leipäpapereita ja teimme Pentti-veljen johdolla omia karttoja alueesta, jolla asuimme. Juoksimme niillä jo harjoituksia ilman kompassia. Siitä se lähti, Tammela kertoo.

Nyt hän kannattelee veljeskatraan suunnistuskunniaa yksin. Joukkuetta hän ei vielä ole lyönyt lukkoon, mutta hän tietää jonkun ottavan hänet joukkueeseensa ennen viikonlopun päätapahtumaa.

Pääasia on joka tapauksessa se, että pääsee suunnistamaan. Niin se on aina mennytkin, sillä menestystä ei ole mukaan tarttunut.

Vain 1965 Petäjävedellä hän sijoittui Puolustusvoimien urheilujoukkojen toisen divisioonan seitsikon kanssa 16:nneksi ansaitsen mitalin. Muulloin hän on aina ollut 20:n ensimmäisen ulkopuolella.

– Eivät ne palkinnot niin tärkeitä ole, hän kuittaa.

Suunnistusta elävän ja hengittävän Tammelan Jukola-putkelle ei näy loppua. Hän ei halua arvailla, kuinka monta Jukolaa listaan vielä lisätään.

– Hyvin vaikea sanoa. Kahdeksankymppiseksi voisi vielä juosta, jos terveys kestää. Osuudet ja maastot ovat sen verran kovia, että ne edellyttävät sitä, että pystyy liikkua.

Tällä hetkellä vointi on kuitenkin vielä hyvä. Kuuteenkymmeneen saldon ei pitäisi jäädä.

– Nyt on aika hyvä terveystilanne, Tammela jo aloittaa.

– No, pitääkö koputtaa puuta? Parempi vain, kun ei spekuloi, hän päättää.