Pystypaikoilla onnistunut Mäkäräinen yhteislähdön seitsemäs

Kaisa Mäkäräinen on yltänyt kolmella sakolla seitsemänneksi ampumahiihdon maailmancupin yhteislähdössä Tshekissä. Puhtaasti sujuneet pystyammunnat petrasivat Mäkäräisen asemia kisan edetessä. Makuupaikoilta hän ampui kolme sakkokierrosta.

Viikolla Nove Meston pikakilpailussa neljänneksi sijoittunut Mari Eder ei ollut nyt yhtä hyvässä vireessä. Eder kiersi sakkokierroksen kuudesti ja ylitti maalilinjan 23. sijalla.

Nove Mestossa Norjan Tiril Eckhoff osoitti parempaa menoa kuin helmikuisissa Anterselvan MM-kisoissa, joissa norjalaisista juhli Marte Olsbu Röiseland. Eckhoff selvisi Tshekissä yhdellä sakolla ja pääsi viimeiselle hiihtolenkille selvässä johtoasemassa.

Viimeisen pystypaikan puhtaasti ampunut Ruotsin Hanna Öberg oli toinen 25 sekunnin erolla. Kolmas oli Saksan Franziska Preuss. Kärkikolmikon urheilijat selvisivät kukin yhdellä sakkokierroksella.

Mäkäräinen hävisi kolmossijan 27 sekunnilla. Eckhoffille hän jäi vajaan minuutin. Ederin ero kärkeen oli lähes kolme minuuttia.

Kaksi kisaviikkoa jäljellä

Mäkäräinen on maailmancupin kokonaiskilpailussa 11. sijalla, kun jäljellä ovat Kontiolahden ja Oslon kisaviikot. Cupia johtaa Italian Dorothea Wierer, joka oli tänään viides. Eder on cupissa 28:s, ja pisteille on suomalaisista päässyt myös Suvi Minkkinen.

Naisten kausi jatkuu ensi perjantaina Pohjois-Karjalassa pikakilpailulla. Kontiolahdella lajin urheilijoiden on määrä saada myös yleisön tuki toisin kuin Nove Mestossa, jossa kisattiin ilman katsojia koronaviruksen takia.

Kontiolahden tapahtuman johtaja Tomi-Pekka Riihivuori kertoi alkuviikolla STT:lle, että kisat peruuntuvat vain, jos viranomaiset päättävät rajoittaa yleisötapahtumia.

– Elämme normaalisti, kunnes toisin ilmoitetaan, Riihivuori sanoi.

Nove Meston kisat jatkuvat tänään vielä kello 14.45 alkavalla miesten yhteislähtökisalla. Siinä on mukana Tero Seppälä.