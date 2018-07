Räikkönen ajaa yhtä tasaisimmista F1-kausistaan

Uutisointi Kimi Räikkösestä on ollut tällä kaudella niin armotonta, että harva tulee ajatelleeksi, että formula 1 -veteraani on MM-pisteissä kolmantena.

Lähinnä tiedotusvälineet ovat viime viikot aprikoineet, kuinka pian Ferrarin nuoriso-ohjelman lupaava monacolaiskuljettaja Charles Leclerc korvaisi Räikkösen. Suomalaiskonkari on kuitenkin tehnyt kilparadalla tasaista jälkeä.

Etäisyyttä kärkikaksikkoon Sebastian Vettel-Lewis Hamilton on tosin niin paljon, ettei Räikkönen haihattele liikoja. Uran toinen kuljettajien maailmanmestaruus vaatisi ihmeen, sillä eroa johtavaan Ferrarin Vetteliin on 55 pistettä ja Mercedeksen Hamiltoniinkin 47 pinnaa.

– En tiedä tarkkaan, paljonko MM-pisteitä on jaossa, mutta paljon niitä on ennen kuin kausi on ohi. On tehtävä parhaansa ja katsottava sitten, mihin on yltänyt, Ferrarilla ajava Räikkönen kertoo.

Vuonna 2007 ainoan maailmanmestaruutensa voittanut Räikkönen on kolmen viime gp:n tulosten perusteella MM-sarjan toiseksi paras kuljettaja. Hän on kerännyt sijoitussarjalla 3-2-3 yhteensä 48 pistettä, mitä parempaan on yltänyt vain Vettel, jolla on pisteitä kaksi enemmän.

Viime voitosta paljon aikaa

Vajaat kaksi viikkoa sitten ajetussa Britannian gp:ssä Räikkönen sai päälleen Mercedeksen vihan, kun hän lähdön jälkeen kolmannessa mutkassa osui Hamiltonin autoon. Hamilton syytti tallinsa tukemana Räikköstä tahallisesta tuuppimisesta.

– Sehän (syyttely) alkoi lehdistötilaisuudesta, eikö niin? Kaikki siitä on sanottu, enkä ole asiasta kiinnostunut, Räikkönen tuhahtaa.

Hän on voittanut formula 1 -gp:n viimeksi kevättalvella 2013 Australiassa, jossa alla oli Lotus.

– Pitää tehdä kaikki pienet asiat paremmin, niin voitto tulee, Räikkönen uskoo.

Hänen toinen rupeamansa Ferrarilla alkoi vuonna 2014, joten menossa on viides kausi. Tänä aikana hän on menossa kohti parasta kauttaan italialaistallissa, kun mestaruuskautta ei lasketa mukaan.

Räikkönen pitää tasaista kauttaan monen asian summana.

– Meillä on kelvollinen auto, ja olemme kehittyneet. Tiimimme sopeutuu aika hyvin useimmille radoille.

Tulevana viikonloppuna MM-sarja jatkuu Hockenheimissa ajettavalla Saksan gp:llä. Räikkönen on ollut Saksassa parhaimmillaan toinen.

Bottaksen on aika kääntä kurssia

Keskikesä on ollut Valtteri Bottakselle formula ykkösissä murheen aikaa. Mercedes-kuljettaja on pudonnut kauas mestaruuskamppailusta.

Ennen juhannusta Bottas oli MM-pisteissä kolmantena, kärkeä jäljessä siedettävän 35 pisteen erolla. Ranskan, Itävallan ja Britannian gp:stä on tullut seitsemäs ja neljäs sija sekä keskeytys Itävallassa, jossa myös toinen Mercedes-kuljettaja Lewis Hamilton joutui jättämään kisan kesken.

Samalla Ferrari on hivuttautunut autonvalmistajien MM-sarjan kärkeen.

– Emme ota siitä murheita. Ferrarilla on selvä tavoite: se haluaa lyödä meidät. Urheilussa takaa-ajajalla riittää motivaatiota, sanoo Bottas, joka ajaa toista kauttaan F1-ratoja viime vuodet hallinneen Mercedeksen palveluksessa.

Hänen tallikaverinsa Hamilton teki kaikkien aikojen rahakkaimman F1-kuljettajakontrahdin, kun hän sopi jatkosta Mercedeksellä kauden 2020 loppuun. Bottaksen sopimus on katkolla tämän kauden jälkeen, joten Mercedeksellä luulisi olevan tarjolla lisää uutisia.

– Tuli sopimus tai ei, se nähdään pian, kertoo Bottas eikä innostu lisäspekulaatioista.