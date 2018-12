Räikkönen ei hukkaa ystävyyttä Vettelin kanssa – saksalaiskuski vitsaili osaltaan: "Ehkä hän sai jo tarpeekseen"

Kimi Räikkönen valmistautuu jo uuteen etappiin komealla F1-urallaan siirryttyään Sauber-tallin palvelukseen, mutta Ferrarin taakseen jättänyt suomalaisikoni ei näe kaiken kuitenkaan muuttuvan. Ystävyys Ferrari-kaveri Sebastian Vettelin kanssa on ja pysyy voimissaan.

– Näemme varmasti toisiamme usein. En usko, että mitään on muuttunut siitä kun tapasimme ensimmäisen kerran, joten miksipä asia nytkään muuttuisi, vaikka emme ajakaan samassa tallissa, Räikkönen toteaa moottoriurheilusivusto Crash.netin mukaan.

– Pysymme ystävinä, ja varmasti matkustamme joskus yhdessä ja näemme toisiamme.

Vettel puolestaan vitsaili Autosportin mukaan, että "ehkä hän (Räikkönen) sai jo tarpeekseen". Vettel kuvaili jo syksyllä, kuinka ystävyydessä Räikkösen kanssa on "zero bullshit" eli turhan jauhannan osuus on nollissa.

Mutta vaikka saksalaistähti olisikin mielellään pitänyt Räikkösen tallitoverinaan, nyt on edessä sopeutumista uuteen. Nuori Charles Leclerc astuu Ferrarin rattiin.

– Hän on hyvä skidi. En odota mitään ongelmia radalla. Luulen, että olemme samalla lailla kilpailijoita keskenämme kuin Kiminkin kanssa olen. Yrität aina voittajaksi, ja kun onnistut siinä, voitat myös tallitoverisi, Vettel pohtii.

– Katsotaan nyt, mutta sen tiedämme, että haluamme tuoda Ferrarin takaisin voittojen tielle. Hän (Leclerc) on tietysti eri vaiheessa uraa kuin minä, mutta aika näyttää miten käy. Sen minkä tiedän hänestä nyt, on se että hän vaikuttaa hyvältä tyypiltä.