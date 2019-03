Räikkönen ei lähde arvailemaan Alfa Romeon kilpailukykyä: En tiedä olemmeko viidensiä vai kymmenensiä

Kimi Räikkönen ei suostunut formula ykkösten talvitestien päätteeksi vieläkään arvioimaan, mihin Alfa Romeon vauhti riittää tulevalla kaudella.

Alfa Romeo on Barcelonan testien aikana väläytellyt toisinaan varsin mainiotakin vauhtia. Testien päätöspäivänä perjantaina Räikkönen oli yhdeksänneksi nopein, sekunnin entisen Ferrari-tallitoverin Sebastian Vettelin kärkiajasta jääneenä.

– Tiimi teki hyvää työtä jo viime kaudella ja on mennyt siitä eteenpäin. Mikään ei kuitenkaan ole varmaa, en tiedä olemmeko viidensiä vai kymmenensiä, kuka tietää. Luulen että keskikastissa on aika tasaista, joten hyvinä päivinä sitä on korkeammalla kuin huonoina päivinä, Räikkönen totesi ahkeroituaan viimeisenä testipäivänä 132 kierrosta.

– Meille on vähän mysteeri, missä olemme. Ja se on sama kaikille. Teemme parhaamme ja avauskisassa nähdään, mihin se riittää.

Testien perusteella vaikuttaisi siltä, että Alfa Romeo taistelee kolmen kärkitallin takana keskikastin kärkiryhmässä yhdessä Renault'n ja Haasin kanssa.

Testien olosuhteet erilaiset

Räikkönen painotti, että auton käyttäytyminen Espanjan viileässä talvessa on hyvin erilaista kuin kahden viikon päästä Melbournen avauskisassa. Esimerkiksi renkaat toimivat lämpimässä säässä aivan eri tavalla.

– Emme ole vielä ihan siellä missä haluamme, mutta olosuhteet ovat täällä kylmän saan takia erilaiset, enkä myöskään yrittänyt tehdä huippuaikoja. Kokeilimme eri renkaita ja opimme niistä, pehmeillä renkailla oli vähän hankalaa tehdä hyviä aikoja. Täytyy käydä oppimaamme läpi, toivottavasti Australian lämmin sää parantaa tilannetta.

Viime kaudet Ferrarilla ajanut Räikkönen saa nyt totutella hieman vaatimattomampiin puitteisiin. Alfa Romeo näyttää kuitenkin rakentaneen varsin mallikelpoisen auton.

– Tämä on pienempi talli ja meillä on pienemmät resurssit, mutta tiimi on tehnyt hyvää työtä ja meillä on toimiva paketti. Totta kai meillä on vielä paljon parannettavaa.