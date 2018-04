Räikkönen ei lähde spekulointiin: "Tietääkseni minulla on sataprosenttisesti samat mahdollisuudet kuin muillakin"

Ferrarin Kimi Räikkönen sai formula ykkösten Azerbaidzhanin gp:n alla kuulla uteluita tallinsa taktiikoista, mutta "Jäämies" ei lähtenyt mukaan spekulaatioihin "ykkös- ja kakkoskuskista".

– Tietääkseni minulla on sataprosenttisesti samat mahdollisuudet kuin muillakin, Räikkönen totesi lehdistön edessä Bakussa torstaina.

No, sanoisitko, jos sinusta tuntuisi, että et saa samanlaisia mahdollisuuksia kuin tallitoverisi?

– Luonnollisesti olen täällä tekemässä parhaani, ja haluan taistella niin kovaa kuin pystyn. En olisi täällä, jos minusta tuntuisi, että tuo ei ole mahdollista.

Viime aikoina tallin strategiat tuntuvat painottuneen tyystin Sebastian Vettelin suuntaan. Haluaisitko tasapuolisempaa kohtelua Ferrarilta?

– En kommentoi tuollaista. Luonnollisesti haluan parasta tulosta, siinä kaikki mistä olen kiinnostunut. Totta kai kisojen jälkeen on aina helppoa sanoa, että meidän olisi pitänyt tehdä tuolla tavalla tai tällä tavalla. Jopa silloin, kun olet voittanut, sinulla on juttuja joita olisit voinut tehdä paremmin. Tuo on ikuista formula ykkösissä, ja se on se mikä on mielenkiintoista.

– Ainoa mielenkiintoni kohdistuu, kuten jo sanoin, siihen, että saan parhaan mahdollisen tuloksen.