Räikkönen hehkutti paluutaan Sauberille – Sauberin Charles Leclerk ottaa Räikkösen paikan Ferrarilla

Kimi Räikkönen siirtyy Ferrarilta Sauber- talliin , jossa hän ajoi ensimmäisen formula 1 -kautensa vuonna 2001.

– Arvatkaa kuka on palannut?! Seuraavat kaksi vuotta Sauberilla edessä! Tuntuu erittäin hyvältä palata sinne mistä kaikki alkoi, Räikkönen kertoi Instagramissa.

Räikkösen paikan Ferrarilla ottaa Sauberia tällä kaudella ajava Charles Leclerk, joka on kuljettajien MM-pisteissä sijalla 15 (13 pistettä). Räikkönen on kolmantena 164 pisteellä.

– Räikkösen pestaaminen kuskiksemme on tärkeä pilari projektissamme ja tuo meidät lähemmäs tavoitettamme saavuttaa merkittävää kehitystä lähitulevaisuudessa. Kimin kiistaton osaaminen ja valtaisa kokemus formula ykkösissä ei auta vain automme kehittämistä, vaan kiihdyttää koko tallin kasvua ja kehitystä. Yhdessä aloitamme kauden 2019 vahvalla perustalla. Meitä ajaa päättäväisyys taistella merkittävistä tuloksista, sanoi Sauberin toimitusjohtaja Frédéric Vasseur tallin nettisivuilla.

Räikkösen lähtöä Ferrarilta ehdittiin uumoilla jo pidempään. Vuoden 2007 maailmanmestari on urallaan kerännyt 20 osakilpailuvoittoa ja sata palkintokorokesijoitusta.

– Kimin panos tallille on ollut perustavanlaatuinen sekä ajajana että hänen inhimillisten ominaisuuksiensa vuoksi. Hänen roolinsa tallin kasvussa on ollut ratkaiseva, ja hän on samanaikaisesti ollut aina loistava joukkuepelaaja, Ferrari kiitteli sivuillaan.