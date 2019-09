Räikkönen joutui keskeyttämään Singaporessa törmäyksen jälkeen

Kimi Räikkönen on keskeyttänyt formula ykkösten Singaporen gp:n. Räikkönen osui Toro Rosson Daniil Kvjatiin 50. kierroksella, ja tie vei radan sivuun.

Alfa Romeo -kuski Räikkönen nousi tänään F1-kuljettajien kaikkien aikojen gp-kisamäärässä jakamaan kolmossijaa Michael Schumacherin kanssa, kun hän starttasi uransa 307. kilpailuun.

Kisa on pian loppuvaiheissaan, ja kärjessä on Ferrarin Sebastian Vettel ennen tallitoveriaan Charles Leclerciä. Red Bullin Max Verstappen on kolmantena ennen Mercedeksen Lewis Hamiltonia ja Valtteri Bottasta.