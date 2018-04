Räikkönen karsastaa F1-diktaattorin elkeitä – "Tuskin olen mukana enää silloin, kun uudistukset astuvat voimaan"

Formulamaailman kokenein kuljettaja Kimi Räikkönen ei haaskaa energiaa pohtimalla asioita, joihin hän ei pysty vaikuttamaan. Formula 1:n uusi omistaja Liberty Media aikoo valottaa perjantaina talleille, millaisia muutoksia se kaavailee MM-sarjaan. Räikkösellä ei ole suurta vihiä tulevasta.

– MM-sarja on Liberty Median bisnes. He tekevät suunnitelmat sen mukaan, mikä on heidän mukaansa parasta. Tiedän näistä asioista hyvin vähän, enkä ole järin kiinnostunut aiheesta, Räikkönen sanoi.

Hänen mukaansa uudistukset ovat todennäköisesti pitkän tähtäimen suunnitelmia.

– Tuskin olen mukana enää silloin, kun ne astuvat voimaan.

Hän ei halunnut edes kysyttäessä miettiä, miten muuttaisi MM-sarjaa, jos saisi yksinvaltiaan oikeudet.

– Minulla ei ole sellaista valtaa, joten miksi edes miettiä sellaista. Me kuljettajat emme tee sääntöjä, sitä yritän tässä sanoa, Räikkönen tuumasi.

Bahrain vahva Räikköselle

MM-sarja jatkuu viikonloppuna Bahrainissa, jossa Räikkönen on ajanut palkintosijalle peräti kahdeksan kertaa. Aika-ajojen eturivin paikka on kuitenkin karttanut häntä Bahrainin radalla, sillä hän on parhaimmillaan lähtenyt kisaan kolmosruudusta.

– Kisataktiikassa olemme onnistuneet aika usein. Olemme valinneet vähän erilaiset renkaat tai kisataktiikat, ja olemme onnistuneet. Olisiko sijoitus ollut parempi, jos lähtöpaikka olisi ollut eturivissä? Sitä on vaikea sanoa, Räikkönen pyöritteli.

Hänen mukaansa kauden F1-testeissä käytetty Barcelonan rata ja avauskilpailun Melbournen rata olivat tyystin erilaisia kuin Bahrainin rata, joten kauden toinen kisa on pieni arvoitus.

F1-sarjan avauskilpailussa Melbournessa Räikkönen oli kolmas. Bahrainin vertaaminen siihen on Räikkösen mukaan turhaa, sillä tallien välienselvittely alkaa joka viikonloppu nollasta.

– Minua ei haittaisi yhtään, jos jäisin aika-ajossa pari sekuntia kärkivauhdista, jos voitamme sunnuntaina. Vasta sunnuntai kertoo tallin tason, Räikkönen sanoi.