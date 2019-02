Räikkönen pääsi ystävänpäivänä Alfan ratissa radalle

Formulasuuruus Kimi Räikkönen otti tuntumaa uuteen Alfa Romeoonsa ystävänpäivänä, ja sydämin väritetty F1-ajokki kuvattiin Fioranon radalla "ennen aikojaan": vielä nimeä vailla olevan auton virallinen julkistuspäivä on ensi maanantaina.

Räikkönen on ehtinyt myös jutella Autosportille. Ferrarilta viime kauden päätteeksi Sauberille/Alfa Romeolle siirtynyt Räikkönen pohtii muun muassa hänet legendaarisessa italialaistallissa korvanneen Charles Leclercin lähtökohtia ensi kuussa alkavaan kauteen ja antaa kokeneen kehäketun vinkkejä nuorelle miehelle.

– Hän (Leclerc) tuntee tallin, koska hän on ollut Ferrarin organisaatiossa jo muutaman vuoden. Joten ei hän mitenkään uuteen paikkaan hyppää. Ja hänellä on F1-kokemusta, Räikkönen muistuttaa.

– Tuo paikka on erityinen. Ja siinä on vähän häslinkiä aina välillä, mutta niin siellä on aina ollut. Hänelle olisi helpompaa, ettei lähde mukaan kaikkeen mahdolliseen ja tekee vain sen, mitä hänet on palkattu tekemään. Olemme usein tottuneet tiettyihin juttuihin (tekemään tietyllä tavalla), mutta Ferrarilla jutut ovat joskus vähän (eri lailla), Räikkönen pyörittelee vielä 151 Ferrari-kisan kokemuksella.

– Jos tuollainen ei häiritse, niin hyvä. Älä ota osaa (kaikkeen), ja tee se, mitä pyydetään. Ja koska hän tuntee ihmiset (Ferrarilla), homman pitäisi olla aika helppoa ja sujuvaa.

Ferrarilla jyrisi vuoden alussa, kun tallipäällikkönä neljän viime kauden ajan toiminut Maurizio Arrivabene korvattiin Mattia Binotolla. Räikkönen kuuli asiasta ystävältään.

– Taisin lukea siitä niin kuin kaikki muutkin. Tai itse asiassa en lukenut. Äitini poikaystävä kysyi, että näitkö tuon (uutisen)? Sanoin ei, koska olimme Suomessa eikä minua kiinnostanut nähdä mitään uutisia, Räikkönen pohjusti.

– Minulla ei ollut aavistustakaan. En tiedä syistä, eikä se minulle kuulukaan.

F1-tallit pääsevät Barcelonaan testaamaan kahden seuraavan viikon aikana, ja kausi alkaa 17. maaliskuuta Australian Melbournessa. Räikkönen lähtee ensimmäiseen Alfa-kauteensa ja uran 17. F1-ruljanssiin rennoin mielin.

– Onhan täällä rennompaa, mies vertaa aiempiin vuosiin.

– Kyse on enemmän kilpailemisesta ja vähemmän politiikasta ja bullshitistä.

– Yleisesti ottaen tuo on helpompaa kaikille.