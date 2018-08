Räikkösellä Spa "kaukana ihanteellisesta" – Bottas pääsi maksimisuoritukseen

Valtteri Bottas pääsi aikalailla "maksimiin", ja formula ykkösten värikäs Belgian gp-viikonloppu päättyi Mercedeksen suomalaistähden osalta nelossijaan. Nousu oli tilastollisesti komea, sillä hän lähti kisaan vasta 17. lähtöruudusta.

Alku ei lupaillut hyvää, sillä Bottas oli yksi romua radalle tuoneen lähtöhässäkän kärsijöistä. Osumaa tuli etusiipeen ja matka vei nopeasti varikolle, mutta sen jälkeen oli varsin juohevaa.

– Saatiin kaikki aika hyvin maksimoitua. Tämä (neljäs sija) oli tänään maksimi. Nelossija tietysti aina harmittaa, top-kolme olisi kivempi. Mutta saatiin (valmistajien MM-pisteissä) Ferrariin vähän eroa, Bottas jutteli C More Max -kanavan haastattelussa.

Bottas sai 12 MM-pistettä. Ero pisteissä kolmantena olevaan Ferrarin Kimi Räikköseen kaventui kahteen pisteeseen (146–144). Räikkönen keskeytti tänään.

– En ole tuota (MM-kolmossijataistelua) paljon miettinyt. MM-pistekärkeen tuli taas eroa. Katsotaan mitkä mahdollisuuteni ovat vielä loppukaudella, mutta täysillä mennään kuitenkin, Bottas sanoi.

Bottas sai kisan jälkeen viiden sekunnin rangaistuksen, syynä osuma Williams-kuljettaja Sergei Sirotkiniin kisan alkuvaiheissa. Rangaistus ei kuitenkaan pudota neljänneksi ajanutta Bottasta tuloslistalla, sillä hän tuli maaliin 7,4 sekuntia ennen Force Indian Sergio Pereziä.

McLarenin Fernando Alonson rajun ulosajon starttihässäkässä aiheuttanut Renaultin Nico Hülkenberg sai 10 paikan lähtöruuturangaistuksen ensi viikonlopun Italian gp-kisaan.

Räikkönen: Sain osuman ja se siitä

Belgian gp:n voittoa Spa-Francorchampsissa aikoinaan neljästi juhlinut Kimi Räikkönen kierteli legendaarista rataa tänään kahdeksan kierroksen ajan. Räikkösen kisa meni pilalle jo pian lähdön jälkeen, kun takarengas puhkesi Red Bullin Daniel Ricciardon osuessa siihen. Paljon muitakin vauriota tuli, ja lopulta kärsinyt Ferrari otettiin varikkopilttuuseen.

– DRS(-siipi) aukeili koko ajan, joten ei voinut mitään, Räikkönen kertoi viimeisestä naulasta Ferrariinsa.

– En pystynyt ajamaan lujaa, joten ei ollut mitään järkeä jatkaa. Edes suorilla et pääse täyttä vauhtia. Tämä oli kaukana ihanteellisesta. Sain osuman ja se siitä.

Ei ihme että ärsytti, sillä Räikkönen ajoi aika lailla hurmiossa perjantain ja lauantain harjoitukset sekä lauantaisen aika-ajojen alun.

– Niinpä, mutta ei se auta lopputuloksiin. Lopputulos oli surkea.

Seuraavaksi Räikkönen suuntaa muun formulasirkuksen kera Monzaan, jossa Ferrari ajaa kotikisaansa. Fiiliksiin Belgiassa ei ajatus Monzasta tuonut valoa.

– Ei auta. Vaikka meillä olisi kisa jo huomenna, tämänpäiväinen olisi silti huono.

Ferrari voimansa tunnossa, Mercedes nyrpeänä

Ferrarin Sebastian Vettelin varmaotteinen voitto formula ykkösten Belgian gp:ssä maistui tallipomo Maurizio Arrivabenelle, vaikka Kimi Räikkösen keskeytyksen myötä Mercedes kasvattikin hieman eroa valmistajien MM-taistossa.

– Tänään oltiin viimein ilman pilviä, joten meillä oli mahdollisuus näyttää potentiaalimme, Arrivabene pohjusti Sky Sportsin haastattelussa.

– Näytimme, että automme on vahvempi. Ja superluokan kuljettaja. Odotan (ensi viikonlopun) Monzan kisaa.

Räikkösen päivä oli epäonninen. Arrivabene muisteli kuitenkin vielä lauantaita.

– Sääli Kimiä. Me teimme virheen eilen (Räikkösen jäätyä aika-ajojen lopulla varikolle), ja kun teemme virheen, se on ennen kaikkea minun virheeni.

Mercedes-päällikkö Toto Wolff näki Lewis Hamiltonin kakkossijan ja Valtteri Bottaksen nousun kisan neljänneksi. Silti Wolff "ei nähnyt paljoakaan positiivista".

– Joskus pitää pysyä nöyränä. Kakkossija on hyvä ja saimme molemmat maaliin, toisin kuin Kimi Ferrarilla. Fiilis on silti lannistava, automme ei ollut tarpeeksi nopea ja se on kovaa. Lewis jäi suoralla jalkoihin, Wolff sanoi.

– Emme ole siellä missä meidän pitäisi olla. En näe paljoakaan positiivista tästä päivästä.