Räikkösellä hankala päivä – Bottas kiilasi niukasti harjoitusten ykköseksi

Ferrarin F1-kuljettaja Kimi Räikkönen on tunnettu lakonisista kommenteistaan, ja usein niitä kuullaan etenkin perjantain harjoitusten jälleen.

– Tämä oli vasta perjantai, ja usein silloin on pieniä ongelmia siellä täällä. Auto oli joissain kohdissa hyvä ja joissain kohdissa ei niin hyvä. Teemme joitain muutoksia ja katsomme, missä tilanteessa olemme, Räikkönen sanoi Sao Paulon harjoituspäivän jälkeen.

Räikkönen toisti useassa kohdassa, että kyseessä oli vasta ensimmäinen harjoituspäivä. Hän kuitenkin myönsi, että päivä oli kaukana parhaasta. Räikkösellä oli autossaan pieniä ongelmia pitkin päivää.

Mercedeksen Valtteri Bottaksen perjantai päättyi iloisesti, sillä hän ajoi harjoitusten nopeimmaksi ajaksi 1.08,846. Tallikaveri Lewis Hamilton jäi Bottaksesta 0,003 sekuntia.

– Toiset harjoitukset tuntuivat ensimmäisiä selvästi paremmilta. Aamu oli aika vaikea, mutta paransimme autoamme toisiin harjoituksiin todella paljon. Löysin hyvän ajorytmin, ja vauhti vaikutti olevan vahva, Bottas sanoi.

Kisan aikana saattaa sataa

Mercedes, Ferrari ja Red Bull hallitsivat odotetusti tapahtumia. Perjantain ensimmäisen harjoitusjakson nopein oli Red Bullin Max Verstappen ennen Vetteliä. Bottas oli ensimmäisten harjoitusten kuudes.

Räikkönen kirjasi avausharjoitusten viidenneksi ja kakkosharjoitusten kuudenneksi nopeimman ajan. Hän jäi Bottaksen kärkiajasta 0,566 sekuntia.

– Tämä oli melko hankala päivä monin tavoin, mutta niin perjantait usein ovat, Räikkönen toisti.

Brasilian gp on kauden viimeistä edeltävä F1-kisa. Mestaruustaistelu on jo ratkennut Mercedeksen Lewis Hamiltonin eduksi.

Taistelu MM-sarjan kolmossijasta käy kuitenkin kuumana. Kolmantena majaileva Räikkönen on kerännyt 236 pistettä, Bottaksella on 227 ja Verstappenilla 216. Myös Mercedeksen ja Ferrarin välinen taistelu tallimestaruudesta on vielä auki.

Brasilian gp:n aika-ajot ovat ohjelmassa lauantaina ja kilpailu sunnuntaina. Sao Pauloon on ennustettu sadetta.

– Minua ei haittaa, jos sataa. Meillä on ollut tällä kaudella aina hyvä paketti kasassa sateella, Bottas sanoi.