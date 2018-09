Ykköstila karttaa edelleen formula ykkösten suomalaiskuljettajia legendaarisella Monzan radalla. Suomalaisvoittoa ei nähty myöskään sunnuntaina, kun paalupaikalta Italian gp:hen startanneen Kimi Räikkösen oli tyytyminen toiseen sijaan Ferrarin kannattajien edessä.

Monzan kilpailu on ollut Ferrarille vaikea viime vuosina, sillä tallin edellinen voitto kotiradalta on Fernando Alonson ajama kahdeksan vuotta sitten.

Räikkönen hävisi voittoon kaasutelleelle Mercedeksen brittikuljettaja Lewis Hamiltonille reilut kahdeksan sekuntia. Räikkönen pääsi astumaan palkintopallille urallaan sadannen kerran, mutta "Jäämiehen" viimeisin F1-ykköstila on yhä kauden 2013 avauskisasta Melbournesta. Tuolloin Räikkönen ajoi Lotuksen väreissä.

– Olisin paljon mieluummin ottanut voiton kuin sadannen palkintosijan. Saimme faneilta paljon kannustusta, mutta valitettavasti emme saaneet aikaan parasta tulosta, Räikkönen tiivisti.

Räikkönen kertoi kisan jälkeen "yrittävänsä saavuttaa voiton Monzassa ensi vuonna". Tämä tulkittiin oikopäätä niin, että 39 vuotta lokakuussa täyttävä suomalaispilotti jatkaa F1-uraansa Ferrarilla tai jossain muussa tallissa myös ensi vuonna.

– Aina on vaihtoehtoja, niin kuin elämässä ylipäänsä, mutta se riippuu sitä mitä haluat tehdä. Paljon on asioita ilmassa, ja me näemme mitä tapahtuu tulevaisuudessa, Räikkönen sanaili jatkostaan.

Räikkösen renkaat kuluivat liikaa

Kisan ratkaisu nähtiin kahdeksan kierrosta ennen ruutulippua, kun Räikkösen vanavedessä vaaninut Hamilton pääsi suomalaisen ohi radan avausmutkassa. Räikkönen ei ohituksen jälkeen pystynyt enää vastaamaan Hamiltonin vauhtiin erittäin kuluneiden renkaiden vuoksi.

– Vauhtia meillä olisi ollut tarpeeksi, mutta erityisesti vasemmasta takarenkaasta ei ollut enää paljon jäljellä. Tilanne oli mahdoton. Sen vuoksi menetimme taistelun voitosta. Sellaista hetkeä, jossa olisi voinut ottaa rennosti ja säästää renkaita, ei ollut, Räikkönen harmitteli.

Räikkönen menetti johtoasemansa ensimmäisen kerran Hamiltonille kisan alussa, mutta pystyi kuittaamaan ykköstilan takaisin itselleen muutamaa sekuntia myöhemmin. Ensin Räikkösen ja sen jälkeen Hamiltonin mentyä käymään varikolla, ykköspaikan valtasi Valtteri Bottas. Tämän jälkeen alkoi tallipeli, kun Mercedes kehotti Bottasta pitämään Räikkönen takanaan, jotta Hamilton saavuttaisi kaksikon ja pääsisi näin takaisin voittotaistoon. Mercedeksen taktiikka toimi Monzassa voiton arvoisesti.

Verstappen työnsi Bottaksen kolmanneksi

Bottas tuli maaliin lopulta neljäntenä, mutta Red Bullin Max Verstappenin viiden sekunnin aikarangaistus nosti suomalaisen palkintopallille. Verstappenille määrättiin rangaistus, kun hän työnsi Bottasta radan ensimmäisessä mutkassa kisan loppupuolella. Verstappen putosi lopulta kolmannelta sijalta viidenneksi. Neljänneksi nousi Ferrarin Sebastian Vettel.

Saksalainen ajoi Hamiltonin kylkeen heti ensimmäisellä kierroksella ja joutui varikolle paikkailemaan autoaan. Radalle tuli tämän jälkeen turva-auto. Vettelin vimmattu takaa-ajo nosti hänet odotetusti kisan edetessä kohti kärkeä.

Hamilton kasvatti etumatkaansa MM-tilanteessa Vetteliin nähden 30 pisteeseen. Räikkönen jatkaa pisteissä kolmantena ja Bottas neljäntenä.

F1-sarjan seuraava osakilpailu ajetaan 16. syyskuuta Singaporessa.