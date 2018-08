Räikkösen aika-ajo pipariksi loppuvaiheissa: "En tiedä, ei ollut bensaa..."

Ferrarin Kimi Räikkönen oli kuudes ja Mercedeksen Valtteri Bottas kymmenes formula ykkösten Belgian gp:n aika-ajoissa. Bottas toki joutuu lähtöruuturangaistusten takia viimeiseen lähtöriviin, ruutuun 19.

Paalupaikalle ajoi Mercedeksen Lewis Hamilton ennen Ferrarin Sebastian Vetteliä. Sateen maustamassa aika-ajossa kolmos- ja nelossija menivät yllättäen Force Indian Esteban Oconille ja Sergio Perezille. Räikkönen jäi kuudenneksi, koska ei päässyt parantamaan aikaansa enää loppuhetkillä. Ferrari pysyi varikolla, ja Räikkönenkin oli ihmeissään.

– Ei mitään (teknistä ongelmaa), ei ollut bensaa. En tiedä, mitä tapahtui, Räikkönen totesi C More -kanavan haastattelussa.

Räikkösen vauhti oli kohdallaan aika-ajojen kahdessa ensimmäisessä osiossa, samoin kuin Vettelin. Kumpikin kirjasi vuorollaan rataennätyksen. Nyt edessä on startti odotettua heikommasta asemasta huomiseen kisaan.

– Saa nähdä (miten käy), katsotaan. Tämä ei tietenkään helpota, Räikkönen päätti pettyneenä.

Kunnon sade iski juuri kolmannen osion alkaessa, ja ratkaiseva kaksitoistaminuuttinen oli melkoista härdelliä. Voittajiksi ruletista selvisivät ennätyksellisen viidennen Belgian paalupaikkansa ajanut MM-pistekärki Hamilton sekä Force India, jolle onnistuminen maistui viime aikojen epävarmuuden jälkeen.

– Fantastista! Mahtavaa olla kolmantena, jätkät tekivät upeaa työtä vaihtaessaan renkaat todella nopeasti (sateen tauottua), Ocon riemuitsi.

Bottaksen piti rangaistustensa takia ajaa vain aika-ajojen ensimmäinen osio, mutta suunnitelmaa muutettiin. Hän ajoi kaksi ensimmäistä ja oli toisessa sessiossa neljäs. Pääasia oli kuitenkin valmistautuminen kisaan, josta tulee sarjan pisimmällä radalla Bottakselle urakkaluonteinen: ohitettavaa riittää.

– Ihan hyvät kisasäädöt löytyi, pitkät vedot ihan hyviä. Hyvä fiilis, täällä on mahdollista (nousta), Bottas sanoi C More -kanavalle.