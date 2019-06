Kovimman yleisömäärän miesmuistiin Saarijärven juhannuskisojen katsomoon sunnuntaina kerännyt Antti Ruuskanen ei ollut täysin tyytyväinen voittotulokseensa 83,37, vaikka se ylitti jälleen Dohan MM-kisojen tulosrajan 83 metriä.

– Teknisellä puolella oli vähän vaisuutta. Vauhti ja yritys olivat varmasti kovempia kuin kauden avauksessa Raaseporissa, mutta nyt en saanut teknisesti niin hyvää heittoa aikaiseksi, mies arvioi.

Raaseporissa Ruuskanen sinkautti 85,15. Nyt hän yritti paiskata kauemmaksi lisäämällä vauhtia töppösiin.

Vauhti toi tällä kertaa virheitä.

– Virhelyöntien määrä lisääntyy kun vauhtia lisää. Eikö se Uuno Turhapurokin sanonut niin, huumorimieheksi tiedetty keihäsjätti sutkautti.

Ruuskanen myönsi odottaneensa itseltään 85 metrin ylitystä myös kauden toisessa kisassaan, mutta mitenkään pettynyt lupsakka savolainen ei ollut.

– Jos kauden avaus on 85 metriä ja olosuhteet näin hyvät...mutta kyllä tuo 83 metriäkin on ihan Ok-tulos. Pitempi kaari varmasti tulee, mutta vielä ei ollut sen aika.

Olosuhteet pitkille heitoille olivat loistavat. Keihäsmiehet pääsivät heittämään 19 lämpöasteen helliminä puuskittaisen myötätuuleen.

– Keihäs piti saada ylös. Jos laittoi liian matalan tai huonoon asentoon, ei se silloin mene. Yksi sinne lähti vähän paremmin.

Voittoheitto oli Ruuskasen ainoa 80 metrin ylitys.

Ruuskasen voittotulos oli Saarijärven kenttäennätys uudella keihäsmallilla. Entinen ennätys oli Uzbekistanin Ivan Zaitsevilla, joka tykitti kuusi vuotta sitten 82,96.

– Kenttäennätys olikin tavoitteena. Siitä on vierähtänyt 14 vuotta, kun heitin täällä viimeksi. Mukava oli tulla takaisin ja heittää kovempi tulos kuin 14 vuotta siten. Oli oikein mukava kisa, kun oli vielä yleisöäkin hienosti paikalla, Ruuskanen myhäili.

– Tämä sopi oikein hyvin meidän suunnitelmaan heittää kisa per viikko -tahdilla.

Kilpailunjohtaja Matti Messalan mukaan pääsylippuja myytiin runsaammin kuin moneen vuoteen, 860. Paikalla oli kuitenkin pitkästi yli tuhat henkeä, sillä urheilijoitakin oli 260.

Seuraavan kilpailunsa Ruuskanen heittää jälleen keskisuomalaisissa maisemissa. Perinteiset Pihtiputaan keihäskarnevaalit huipentuvat miesten ja naisten kilpailuihin tulevana sunnuntaina.

Jos olosuhteet suosivat, Pihtiputaalla tullaan näkemään korkeatasoinen kilpailu. Ruuskanen ei tiennyt, keitä hän saa vastaansa, mutta ainakin Saarijärven kisojen kakkonen, 78,54 kiskaissut Lassi Etelätalo ilmoitti ilmestyvänsä Pihtiputaalle MM-rajaa metsästämään.

– Se on mukava nähdä, keitä Pihtiputaalla viivalle tulee. Katsotaan sitten Pihtiputaan jälkeen, mikä on seuraava kisa. Tässä on vielä reilu sata päivää keihäänheiton MM-finaaliin, Ruuskanen tuumi.

Tuore moukarinheiton SE-nainen, Jyväskylässä viime keskiviikkona 70 metrin rajan puhkaissut Krista Tervo lennätti lekaa jälleen mukavasti. Voitto irtosi tuloksella 68,51.

– Oli ihan kiva ja rento fiilis heittää, kun oli hyvä tulos alla. Tähänkin tulokseen olen tyytyväinen: ihan sellaista kuin odotinkin, Tervo totesi.

Inga Linna ja JKU:n Johanna Salmela heittivät kauden parhaansa 66,83 ja 62,49.