Rafael Nadal jälleen Ranskan avointen hallitsija, grand slam -turnauksen ykkössijoja jo 17

Espanjan Rafael Nadal on voittanut Ranskan avoimen tennisturnauksen miesten kaksinpelimestaruuden. Turnauksessa ykköseksi sijoitettu Nadal kukisti finaalissa Itävallan Dominic Thiemin erin 6–4, 6–3, 6–2.

Nadal on vienyt Ranskan avointen kaksinpelin urallaan nimiinsä ennätykselliset 11 kertaa. Yhteensä hänellä on 17 grand slam -turnauksen ykkössijaa. Nadalin edellä miesten grand slam -mestaruuksissa on vain Roger Federer, joka on ollut ykkönen 20 kertaa.

Nadal aloitti finaalin vahvasti ja eteni syötönmurrolla 2–0-johtoon. Seitsemänneksi sijoitettu Thiem ei kuitenkaan taipunut taistelematta vaan mursi heti perään Nadalin syötön. Lopulta espanjalaistähti vei erän nimiinsä.

Toisessa erässä Nadal karkasi vakuuttavasti 3–0-johtoon, eikä Thiem päässyt missään vaiheessa rinnalle.

Sama tahti jatkui kolmannessa erässä, kun Nadal mursi Thiemin syötön kahdesti eikä hävinnyt yhtään omaa syöttövuoroaan.

Pariisin massakentillä loistavasti viihtyvä Nadal nappasi ensimmäisen Ranskan avointen mestaruutensa vuonna 2005, joten hänen valtakautensa on kestänyt pitkään.

– Pelasin mielestäni turnauksen parhaan otteluni ja vieläpä tärkeimmässä paikassa. Uskomaton tunne. Yksitoista mestaruutta täällä ei ole ollut edes unelma, koska se on tuntunut niin mahdottomalta, Nadal kertoi kenttähaastattelussa.

Thiem nähtiin ensimmäistä kertaa grand slam -turnauksen finaalissa.